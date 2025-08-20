Модні чубчики 2025/2026 — найкращі варіанти для стильних жінок

Дівчина зі стильним чубчиком. Фото: Freepik

Найшвидший спосіб освіжити імідж без радикальних змін — зробити чубчик. Він здатен не лише підкреслити очі, а й візуально скоригувати форму обличчя. Стилісти вже визначили фаворитів, які будуть на піку популярності навіть у 2026 році.

Трендові чубчики, які будуть актуальні в 2025/2026

Чубчик-шторка

Натхненний модою 90-х, він увірвався у тренди ще на початку 2025-го і не збирається їх залишати. Легкі пасма м’яко спадають на лоб і з боків, створюючи відчуття легкості та ретро-шарму. Цей варіант підходить майже всім: від юних модниць до зрілих жінок, незалежно від густоти та структури волосся.

Чубчик-шторка. Фото з Instagram

На думку стилістів, це — ідеальний вибір для тих, хто хоче замаскувати високий лоб або зробити риси м’якшими. Вдалий вигляд буде мати на хвилястому та трохи неслухняному волоссі.

Асиметричний чубчик

Класика, яка завжди працює. Бічний асиметричний чубчик робить риси витонченішими й додає образу елегантності. Особливо гарно він пасує дівчатам із круглими щічками, адже візуально подовжує обличчя. Але спробувати його може будь-хто — це завжди плюс кілька балів до стилю.

Асиметричний чубчик. Фото з Instagram

До речі, якщо у вас квадратна форма обличчя, асиметрія допоможе зробити лінії м’якшими. А ще такий чубчик легко відростити, якщо захочете повернутись до довгого волосся.

Довгий чубчик

Універсальний варіант, який уже встигли приміряти майже всі зірки. Він личить різним типам обличчя, але особливо ефектний вигляд має на жінках із високим чолом та виразними вилицями. Такий чубчик додає образу загадковості й дозволяє експериментувати: його можна носити прямим, укладати набік або вплітати у зачіску.

Довгий чубчик. Фото з Instagram

Тому якщо не впевнені, чи готові до кардинальних змін, почніть саме з довгого чубчика. Його завжди можна заховати за вуха або заколоти шпилькою, і він не потребує щоденної ідеальної укладки.

