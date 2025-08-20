Видео
Какие челки в 2025 носят даже знаменитости, что и диктуют моду

Какие челки в 2025 носят даже знаменитости, что и диктуют моду

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 12:32
Модные челки 2025/2026 — лучшие варианты для стильных женщин
Девушка со стильной челкой. Фото: Freepik

Самый быстрый способ освежить имидж без радикальных изменений — сделать челку. Она способна не только подчеркнуть глаза, но и визуально скорректировать форму лица. Стилисты уже определили фаворитов, которые будут на пике популярности даже в 2026 году.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

Читайте также:

Трендовые челки, которые будут актуальны в 2025/2026

Челка-шторка

Вдохновленная модой 90-х, она ворвалась в тренды еще в начале 2025-го и не собирается их покидать. Легкие пряди мягко спадают на лоб и по бокам, создавая ощущение легкости и ретро-шарма. Этот вариант подходит почти всем: от юных модниц до зрелых женщин, независимо от густоты и структуры волос.

Чубчик, що пасує різному типу волосся
Челка-шторка. Фото из Instagram

По мнению стилистов, это — идеальный выбор для тех, кто хочет замаскировать высокий лоб или сделать черты лица более мягкими. Удачно будет смотреться на волнистых и немного непослушных волосах.

Асимметричная челка

Классика, которая всегда работает. Боковая асимметричная челка делает черты лица более изящными и добавляет образу элегантности. Особенно хорошо она подходит девушкам с круглыми щечками, ведь визуально удлиняет лицо. Но попробовать ее может любой — это всегда плюс несколько баллов к стилю.

Асиметричний чубчик, що має стильний вигляд
Асимметричная челка. Фото из Instagram

Кстати, если у вас квадратная форма лица, асимметрия поможет сделать линии более мягкими. А еще такую челку легко отрастить, если захотите вернуться к длинным волосам.

Длинная челка

Универсальный вариант, который уже успели примерить почти все звезды. Она подходит разным типам лица, но особенно эффектно смотрится на женщинах с высоким лбом и выразительными скулами. Такая челка добавляет образу загадочности и позволяет экспериментировать: ее можно носить прямой, укладывать набок или вплетать в прическу.

Чубчик, який додає загадковості образу
Длинная челка. Фото из Instagram

Поэтому если не уверены, готовы ли к кардинальным изменениям, начните именно с длинной челки. Ее всегда можно спрятать за уши или заколоть заколкой, и она не нуждается в ежедневной идеальной укладке.

Ранее мы писали о том, какие стрижки способны кардинально обновить образ.

Также мы сообщали, что можно сделать с испорченной прической.

мода тренды стрижки стиль челки
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
