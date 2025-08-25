Женские прически, сводящие мужчин с ума — будете непревзойденны

Косы у девушки. Фото: Freepik

Мы привыкли думать, что женщины выбирают стрижку только для себя, но интересно взглянуть на ситуацию с другой стороны: какие образы на самом деле нравятся мужчинам? Опрос показал, что среди фаворитов — как классические варианты, так и немного игривые, даже небрежные прически.

Об этом пишет ТСН.

Трендовые прически, от которых мужчины в восторге

Волны и кудри

Естественные волны — это всегда плюс. Они делают женщину более открытой, беззаботной, "легкой на подъем". Мужчины также признаются: ухоженные кудри производят впечатление и выглядят очень женственно.

Вьющиеся волосы. Фото из Instagram

Конский хвост

Простая, но всегда эффектная прическа. Она открывает шею и плечи, сочетает спортивное настроение и нежность. Мужчины называют конский хвост одной из самых соблазнительных деталей в женском образе.

Конский хвост. Фото из Instagram

Омбре

Двуликие красавицы — блондинки и брюнетки в одном лице. Мужчины обращают внимание на омбре и считают его магнитом. Особенно нравятся серые и холодные оттенки.

Омбре. Фото из Instagram

Небрежный пучок

Растрепанный пучок — универсальный вариант, который одинаково хорошо работает с джинсами и вечерним платьем. Мужчин привлекает эта легкая "расслабленность", которая выглядит непринужденно и одновременно обольстительно.

Небрежный пучок. Фото из Instagram

Косы и плетения

Романтика всегда в моде. Аккуратная коса или хитрое плетение создает образ нежной девушки, и мужчины это замечают.

Девушка с косой. Фото из Instagram

Длинные прямые волосы

Классика, которую сложно затмить. Прямые, гладкие, длинные волосы всегда выглядят элегантно и обольстительно.

Длинные прямые волосы. Фото из Instagram

Короткие стрижки

Не только длина имеет значение. Стильные боб, пикси или даже дерзкий панк часто воспринимаются как признак уверенности в себе, а это определенно подкупает.

Короткая стрижка. Фото из Instagram

Поэтому короткие стрижки, как всегда, тоже в тренде и в числе фаворитов у мужчин.

