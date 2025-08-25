Видео
Мужчины назвали самые соблазнительные женские прически

Мужчины назвали самые соблазнительные женские прически

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 12:32
Женские прически, сводящие мужчин с ума — будете непревзойденны
Косы у девушки. Фото: Freepik

Мы привыкли думать, что женщины выбирают стрижку только для себя, но интересно взглянуть на ситуацию с другой стороны: какие образы на самом деле нравятся мужчинам? Опрос показал, что среди фаворитов — как классические варианты, так и немного игривые, даже небрежные прически.

Об этом пишет ТСН.

Читайте также:

Трендовые прически, от которых мужчины в восторге

Волны и кудри

Естественные волны — это всегда плюс. Они делают женщину более открытой, беззаботной, "легкой на подъем". Мужчины также признаются: ухоженные кудри производят впечатление и выглядят очень женственно.

Кучеряве волосся завжди буде привертати уваги
Вьющиеся волосы. Фото из Instagram

Конский хвост

Простая, но всегда эффектная прическа. Она открывает шею и плечи, сочетает спортивное настроение и нежность. Мужчины называют конский хвост одной из самых соблазнительных деталей в женском образе.

Чоловіки обожнюють цю зачіску у жінок
Конский хвост. Фото из Instagram

Омбре

Двуликие красавицы — блондинки и брюнетки в одном лице. Мужчины обращают внимание на омбре и считают его магнитом. Особенно нравятся серые и холодные оттенки.

Від якого відтінку волосся чоловіки в захваті
Омбре. Фото из Instagram

Небрежный пучок

Растрепанный пучок — универсальный вариант, который одинаково хорошо работает с джинсами и вечерним платьем. Мужчин привлекает эта легкая "расслабленность", которая выглядит непринужденно и одновременно обольстительно.

У моді серед зачісок легка недбалість
Небрежный пучок. Фото из Instagram

Косы и плетения

Романтика всегда в моде. Аккуратная коса или хитрое плетение создает образ нежной девушки, и мужчины это замечают.

Плетене волосся має романтичний вигляд
Девушка с косой. Фото из Instagram

Длинные прямые волосы

Классика, которую сложно затмить. Прямые, гладкие, длинные волосы всегда выглядят элегантно и обольстительно.

Довге волосся важко затьмарити іншою зачіскою
Длинные прямые волосы. Фото из Instagram

Короткие стрижки

Не только длина имеет значение. Стильные боб, пикси или даже дерзкий панк часто воспринимаются как признак уверенности в себе, а это определенно подкупает.

Короткі стрижки - ідеальний вибір для характерних жінок
Короткая стрижка. Фото из Instagram

Поэтому короткие стрижки, как всегда, тоже в тренде и в числе фаворитов у мужчин.

