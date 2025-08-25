Женские прически, сводящие мужчин с ума — будете непревзойденны

Мужчины назвали самые соблазнительные женские прически
Мы привыкли думать, что женщины выбирают стрижку только для себя, но интересно взглянуть на ситуацию с другой стороны: какие образы на самом деле нравятся мужчинам? Опрос показал, что среди фаворитов — как классические варианты, так и немного игривые, даже небрежные прически.
Трендовые прически, от которых мужчины в восторге
Волны и кудри
Естественные волны — это всегда плюс. Они делают женщину более открытой, беззаботной, "легкой на подъем". Мужчины также признаются: ухоженные кудри производят впечатление и выглядят очень женственно.
Конский хвост
Простая, но всегда эффектная прическа. Она открывает шею и плечи, сочетает спортивное настроение и нежность. Мужчины называют конский хвост одной из самых соблазнительных деталей в женском образе.
Омбре
Двуликие красавицы — блондинки и брюнетки в одном лице. Мужчины обращают внимание на омбре и считают его магнитом. Особенно нравятся серые и холодные оттенки.
Небрежный пучок
Растрепанный пучок — универсальный вариант, который одинаково хорошо работает с джинсами и вечерним платьем. Мужчин привлекает эта легкая "расслабленность", которая выглядит непринужденно и одновременно обольстительно.
Косы и плетения
Романтика всегда в моде. Аккуратная коса или хитрое плетение создает образ нежной девушки, и мужчины это замечают.
Длинные прямые волосы
Классика, которую сложно затмить. Прямые, гладкие, длинные волосы всегда выглядят элегантно и обольстительно.
Короткие стрижки
Не только длина имеет значение. Стильные боб, пикси или даже дерзкий панк часто воспринимаются как признак уверенности в себе, а это определенно подкупает.
Поэтому короткие стрижки, как всегда, тоже в тренде и в числе фаворитов у мужчин.
