Ліндсі Лохан повернула в моду каскад із 2000-х — осінній тренд

У 2000-х Ліндсі Лохан постійно змінювала зачіски — від блонду з косим чубчиком до чіткого боба. Та найбільше в пам’яті фанатів залишилася її подовжена багатошарова стрижка. Саме з нею акторка з’явилася на прем’єрі фільму "Сповідь підліткової королеви драми" у 2004-му.

Стрижка, що стала символом цілого покоління

Волосся ділилося на прямий проділ, кінчики підкручувалися всередину, а перші шари починалися від підборіддя й плавно спускалися донизу. Головний акцент — пишний об’єм на маківці, який контрастував із м’якими хвилями по довжині.

Суперечки серед шанувальників були неминучі: одні мріяли про ідеально пряме волосся, як у Меган Фокс у ролі Карли Сантіні, інші обирали хвилясті шари Ліндсі, які робили образ живим і рухливим.

Сьогодні ностальгія знову повертає цю класику. Стрижка з 2000-х гармонійно вписується в сучасні тренди — від бохо-шарів у стилі 70-х до вірусних "ностальгійних" зачісок Селени Гомес. Це доводить те, що мода циклічна, і те, що колись носили тінейджерки з плакатів, знову затребуване у салонах.

Стиліст Франсіско Іглесіас радить: якщо хочете повторити образ Лохан, попросіть у майстра довге волосся з м’якими шарами від рівня підборіддя, легке текстурування біля обличчя й природний рухливий силует. Така стрижка підходить більшості форм обличчя й додає об’єму навіть тонкому волоссю.

Щодо кольору — вогняно-рудий, який прославив Ліндсі, личить не всім. На світлій шкірі він має розкішний вигляд, але для брюнеток краще обрати глибокі шоколадні відтінки з легким вишневим підтоном.

Ця зачіска справжній привіт із часів, коли ми дивилися "Чумову п’ятницю" на DVD. І хоча пройшло вже два десятиліття, ефектний образ Ліндсі Лохан досі викликає бажання спробувати ті самі шари у дзеркалі салону.

