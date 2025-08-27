Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Линдси Лохан показала стрижку из 2000-х, которая снова актуальна

Линдси Лохан показала стрижку из 2000-х, которая снова актуальна

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 12:55
Линдси Лохан вернула в моду каскад из 2000-х — осенний тренд
Линдси Лохан. Фото: Instagram/lindsaylohan

В 2000-х Линдси Лохан постоянно меняла прически — от блонда с косой челкой до четкого боба. Но больше всего в памяти фанатов осталась ее удлиненная многослойная стрижка. Именно с ней актриса появилась на премьере фильма "Исповедь подростковой королевы драмы" в 2004-м.

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

Стрижка, ставшая символом целого поколения

Волосы делились на прямой пробор, кончики подкручивались внутрь, а первые слои начинались от подбородка и плавно спускались вниз. Главный акцент — пышный объем на макушке, который контрастировал с мягкими волнами по длине.

Ліндсі Лохан здивувала стильною зачіскою
Линдси Лохан. Фото: Vogue

Споры среди поклонников были неизбежны: одни мечтали об идеально прямых волосах, как у Меган Фокс в роли Карлы Сантини, другие выбирали волнистые слои Линдси, которые делали образ живым и подвижным.

Сегодня ностальгия снова возвращает эту классику. Стрижка из 2000-х гармонично вписывается в современные тренды — от бохо-шаров в стиле 70-х до вирусных "ностальгических" причесок Селены Гомес. Это доказывает то, что мода циклична, и то, что когда-то носили тинейджерки с плакатов, снова востребовано в салонах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @vintagethoughts25

Стилист Франсиско Иглесиас советует: если хотите повторить образ Лохан, попросите у мастера длинные волосы с мягкими слоями от уровня подбородка, легкое текстурирование у лица и естественный подвижный силуэт. Такая стрижка подходит большинству форм лица и добавляет объем даже тонким волосам.

Относительно цвета — огненно-рыжий, который прославил Линдси, подходит не всем. На светлой коже он выглядит роскошно, но для брюнеток лучше выбрать глубокие шоколадные оттенки с легким вишневым подтоном.

Эта прическа настоящий привет из времен, когда мы смотрели "Чумовую пятницу" на DVD. И хотя прошло уже два десятилетия, эффектный образ Линдси Лохан до сих пор вызывает желание попробовать те же слои в зеркале салона.

Ранее мы писали о том, какие прически кажутся соблазнительными для мужчин.

Также мы сообщали, какая универсальная стрижка должна быть в тренде осенью 2025 года.

мода тренды стрижки прически стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации