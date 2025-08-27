Линдси Лохан вернула в моду каскад из 2000-х — осенний тренд

Линдси Лохан. Фото: Instagram/lindsaylohan

В 2000-х Линдси Лохан постоянно меняла прически — от блонда с косой челкой до четкого боба. Но больше всего в памяти фанатов осталась ее удлиненная многослойная стрижка. Именно с ней актриса появилась на премьере фильма "Исповедь подростковой королевы драмы" в 2004-м.

Стрижка, ставшая символом целого поколения

Волосы делились на прямой пробор, кончики подкручивались внутрь, а первые слои начинались от подбородка и плавно спускались вниз. Главный акцент — пышный объем на макушке, который контрастировал с мягкими волнами по длине.

Линдси Лохан. Фото: Vogue

Споры среди поклонников были неизбежны: одни мечтали об идеально прямых волосах, как у Меган Фокс в роли Карлы Сантини, другие выбирали волнистые слои Линдси, которые делали образ живым и подвижным.

Сегодня ностальгия снова возвращает эту классику. Стрижка из 2000-х гармонично вписывается в современные тренды — от бохо-шаров в стиле 70-х до вирусных "ностальгических" причесок Селены Гомес. Это доказывает то, что мода циклична, и то, что когда-то носили тинейджерки с плакатов, снова востребовано в салонах.

Стилист Франсиско Иглесиас советует: если хотите повторить образ Лохан, попросите у мастера длинные волосы с мягкими слоями от уровня подбородка, легкое текстурирование у лица и естественный подвижный силуэт. Такая стрижка подходит большинству форм лица и добавляет объем даже тонким волосам.

Относительно цвета — огненно-рыжий, который прославил Линдси, подходит не всем. На светлой коже он выглядит роскошно, но для брюнеток лучше выбрать глубокие шоколадные оттенки с легким вишневым подтоном.

Эта прическа настоящий привет из времен, когда мы смотрели "Чумовую пятницу" на DVD. И хотя прошло уже два десятилетия, эффектный образ Линдси Лохан до сих пор вызывает желание попробовать те же слои в зеркале салона.

