Главная Fashion Стильные короткие стрижки для женщин 60+ — современные идеи

Стильные короткие стрижки для женщин 60+ — современные идеи

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 12:49
Короткие стрижки для женщин после 60 лет — модные и элегантные варианты
Женщина с короткой стрижкой. Фото: freepik.com

Найти идеальную стрижку после 60 лет иногда настоящее испытание. Волосы становятся тоньше, суше, иногда теряют объем. Но это вовсе не повод отказываться от модных экспериментов. Правильная стрижка не только освежит образ, но и придаст молодости и уверенности.

Звездный стилист Клара Пьорвис для издания Parade выделила несколько коротких стрижек, которые прекрасно подходят женщинам в возрасте.

Читайте также:

Какие стрижки подойдут зрелым женщинам

Французский боб

Французское каре — это классика, которая никогда не выходит из моды. Мягкие слои на концах и челка, плавно переходящая в пряди у скул, прекрасно обрамляют лицо. Такое каре добавляет объема, особенно если волосы тонкие или редкие. Более короткая длина делает его легким и приподнятым, а слои создают ощущение густоты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kaia (@kaiagerber)

Пикси

Смелая и стильная стрижка, которая не требует сложного ухода. Пикси добавляет объема на макушке и делает волосы более густыми. Она универсальна: подходит круглым, квадратным, овальным и сердцевидным лицам. Идеальный вариант для тех, кто любит быстрые и стильные решения.

У Кріс Дженнер взірцева стрижка
Кресло Дженнер с пикси. Фото из Instagram

Длинный боб

Возраст не ограничивает длину волос — важно, чтобы вам было комфортно. Длинный боб, как у Джулианны Мур, позволяет сохранить немного длины без лишних хлопот. Подходит для густых и не слишком сухих волос, легко укладывается и выглядит элегантно.

Классический боб

Вневременная стрижка, которая подчеркивает форму лица и линию подбородка, привлекая внимание к глазам. Ровный срез по подбородку или чуть ниже добавляет четкости.

Класичний бой завжди буде в тренді
Джоди Фостер. Фото из Instagram

Для гладкого эффекта достаточно сушки круглой щеткой или легкого выравнивания плойкой.





мода тренды стрижки стиль женщины за 50 лет
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
