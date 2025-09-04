Стрижки для тонкого волосся — як надати йому об’єму та легкості

Стрижка. Фото: pixabay

Якщо волосся тонке й рідке, знайома ситуація: зачіска не тримає об’єм і здається зовсім "порожньою". Але правильно підібрана стрижка може змінити ситуацію і додати волоссю життя та легкості.

Про це пише ТСН.

Реклама

Читайте також:

Тонке волосся погано тримає об’єм, особливо без спеціальних засобів для укладання. Проблема в тому, що сильна фіксація лише робить волосся ще тоншим і менш природним. Тому тут головне — стрижка, яка сама по собі створює ілюзію густоти. Щоб волосся мало більш об’ємний вигляд, краще обирати коротші стрижки. Вони візуально роблять волосся густішим, на відміну від довгих локонів.

Ще один важливий момент — крайовий зріз. Не варто філірувати пасма: тонкі вибиваються волоски тільки псують загальний вигляд. Потрібен щільний, рівний зріз без "дірочок", який створює ілюзію густого волосся.

Найефектніші стрижки для рідкого волосся

Французький боб

Ця стрижка створює об’єм саме там, де він потрібен — на вилицях і нижній частині волосся. Волосся має густий вигляд без додаткової укладки. Особлива родзинка — чубок у стилі француженок: він додає шарму і легкості.

Французький боб. Фото з Instagram

Класичний боб

Ідеальний для тих, хто не хоче експериментувати з дуже короткими стрижками. Він робить волосся візуально густішим, здоровішим, а головне — підходить на будь-який вік і стиль. Оптимальна довжина — до рівня ключиць.

Класичний боб. Фото з Instagram

Піксі

Стрижка для сміливих. Вона додає об’єму зверху і допомагає приховати шкіру голови, якщо волосся дуже рідке. Короткі пасма на маківці створюють природну "шапочку", а довші обрамлюють обличчя.

Піксі. Фото з Instagram

Поради для укладки

Замість сильних засобів для фіксації краще використовувати легкі спреї для текстури або муси.

Легке підкручування кінчиків руками додає руху і об’єму.

Не розчісуйте волосся занадто інтенсивно — це робить його плоским.

Правильна стрижка і невеликий догляд і навіть рідке волосся буде мати густий, здоровий і стильний вигляд.

Раніше ми писали про те, що можна зробити з невдалою зачіскою.

Також ми повідомляли, які зачіски допомогають мати молодший вигляд.