Стрижки для тонких волос — как придать им объем и легкость

Если волосы тонкие и редкие, знакомая ситуация: прическа не держит объем и кажется совсем "пустой". Но правильно подобранная стрижка может изменить ситуацию и добавить волосам жизни и легкости.

Тонкие волосы плохо держат объем, особенно без специальных средств для укладки. Проблема в том, что сильная фиксация только делает волосы еще тоньше и менее естественными. Поэтому здесь главное — стрижка, которая сама по себе создает иллюзию густоты. Чтобы волосы имели более объемный вид, лучше выбирать более короткие стрижки. Они визуально делают волосы гуще, в отличие от длинных локонов.

Еще один важный момент — краевой срез. Не стоит филировать пряди: тонкие выбивающиеся волоски только портят общий вид. Нужен плотный, ровный срез без "дырочек", который создает иллюзию густых волос.

Самые эффектные стрижки для редких волос

Французский боб

Эта стрижка создает объем именно там, где он нужен — на скулах и нижней части волос. Волосы выглядят густыми без дополнительной укладки. Особая изюминка — челка в стиле француженок: она добавляет шарма и легкости.

Классический боб

Идеален для тех, кто не хочет экспериментировать с очень короткими стрижками. Он делает волосы визуально гуще, здоровее, а главное — подходит на любой возраст и стиль. Оптимальная длина — до уровня ключиц.

Пикси

Стрижка для смелых. Она добавляет объема сверху и помогает скрыть кожу головы, если волосы очень редкие. Короткие пряди на макушке создают естественную "шапочку", а более длинные обрамляют лицо.

Советы для укладки

Вместо сильных средств для фиксации лучше использовать легкие спреи для текстуры или муссы.

Легкое подкручивание кончиков руками добавляет движения и объема.

Не расчесывайте волосы слишком интенсивно — это делает их плоскими.

Правильная стрижка и небольшой уход и даже редкие волосы будут иметь густой, здоровый и стильный вид.

