Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Умная стрижка — легкая прическа для современной женщины

Умная стрижка — легкая прическа для современной женщины

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 12:48
Прическа, которая облегчает жизнь — что такое умная стрижка
Короткая стрижка. Фото: freepik.com

Новый тренд в мире красоты — умная стрижка — призван облегчить жизнь каждой женщине. Она позволяет забыть о ежедневной укладке волос и всегда выглядеть великолепно, даже если времени совсем мало.

Об этом пишет ТСН.

Реклама
Читайте также:

Что такое "умная стрижка"

Умная стрижка — это прическа, которая не требует ежедневной укладки. Вам больше не придется тратить часы на сушку, утюжок или фиксирующие средства. Достаточно нескольких простых движений руками, чтобы волосы имели опрятный, естественный и привлекательный вид. Даже когда локоны отрастают, они не теряют формы и объема.

Главная особенность умной стрижки — индивидуальный подход. Парикмахер оценивает форму вашего лица, структуру и длину волос, стиль жизни, привычки (на какую сторону вы носите пробор, как держите голову) и уже на основе этого создает прическу, которая подчеркнет вашу естественную красоту.

Виды умных стрижек

Короткие волосы:

  • Пикси-боб или гарсон — практичные и стильные, сохраняют форму при любой погоде.
  • Умное каре — классическое или градуированное, дает простор для легких локонов или текстурированных прядей.
Ідеальна стрижка для короткого волосся
Стрижка гарсон. Фото из Instagram

Средняя длина:

  • Лесенка добавляет легкости и объема, создает естественное движение волос.
  • Легкий каскад с челкой или градуировкой делает волосы живыми и элегантными.
Найбільш елегантна стрижка на середнє волосся
Легкий каскад. Фото из Instagram

Длинные волосы:

  • Каскад с филировкой и правильно подобранными пропорциями прядей сохраняет объем и послушность волос, даже без укладки.
Стрижка на довге волосся, що дарує об'єм
Длинные волосы. Фото из Instagram

Одним словом, все сводится к объему и пропорциям. Парикмахер подбирает длину верхних и нижних прядей так, чтобы волосы выглядели более густыми и ухоженными, не нуждались в постоянном применении средств для фиксации и оставались легкими и естественными.

Ранее мы писали о том, какие еще стрижки легкие в уходе.

Также мы сообщали, какие стильные стрижки больше всего подходят зрелым женщинам.

мода тренды стрижки прически стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации