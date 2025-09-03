Прическа, которая облегчает жизнь — что такое умная стрижка

Умная стрижка — легкая прическа для современной женщины
Новый тренд в мире красоты — умная стрижка — призван облегчить жизнь каждой женщине. Она позволяет забыть о ежедневной укладке волос и всегда выглядеть великолепно, даже если времени совсем мало.
Об этом пишет ТСН.
Что такое "умная стрижка"
Умная стрижка — это прическа, которая не требует ежедневной укладки. Вам больше не придется тратить часы на сушку, утюжок или фиксирующие средства. Достаточно нескольких простых движений руками, чтобы волосы имели опрятный, естественный и привлекательный вид. Даже когда локоны отрастают, они не теряют формы и объема.
Главная особенность умной стрижки — индивидуальный подход. Парикмахер оценивает форму вашего лица, структуру и длину волос, стиль жизни, привычки (на какую сторону вы носите пробор, как держите голову) и уже на основе этого создает прическу, которая подчеркнет вашу естественную красоту.
Виды умных стрижек
Короткие волосы:
- Пикси-боб или гарсон — практичные и стильные, сохраняют форму при любой погоде.
- Умное каре — классическое или градуированное, дает простор для легких локонов или текстурированных прядей.
Средняя длина:
- Лесенка добавляет легкости и объема, создает естественное движение волос.
- Легкий каскад с челкой или градуировкой делает волосы живыми и элегантными.
Длинные волосы:
- Каскад с филировкой и правильно подобранными пропорциями прядей сохраняет объем и послушность волос, даже без укладки.
Одним словом, все сводится к объему и пропорциям. Парикмахер подбирает длину верхних и нижних прядей так, чтобы волосы выглядели более густыми и ухоженными, не нуждались в постоянном применении средств для фиксации и оставались легкими и естественными.
Ранее мы писали о том, какие еще стрижки легкие в уходе.
Также мы сообщали, какие стильные стрижки больше всего подходят зрелым женщинам.
Читайте Новини.LIVE!