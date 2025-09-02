Видео
Лучшие стрижки, не требующие ежедневной укладки

Лучшие стрижки, не требующие ежедневной укладки

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 12:55
Легкие в уходе стрижки — тренды и советы от профессионалов
Стрижка. Фото: freepik.com

Осень — идеальное время для перемен, когда хочется освежить образ без лишних усилий. Ведь всем нам хочется утром просто встать, немного встряхнуть волосы руками и чтобы они уже выглядели стильно.

Новини.LIVE решил представить три варианта стрижек, которые делают это возможным.

Стрижки, которые не требуют ежедневного ухода

Короткие многослойные стрижки

Эта стрижка сочетает простоту и стиль. Многослойность добавляет объема даже тонким волосам, а легкая градуировка спереди делает прическу опрятной. Короткие пряди не путаются и не требуют ежедневного фена — достаточно немного текстурного спрея, чтобы подчеркнуть естественную волну и форму.

Стрижка, яка не потребує багато догляду
Многослойная стрижка. Фото из Instagram

Такая прическа отлично подходит для активного ритма жизни, ведь выглядит ухоженной с минимумом усилий.

Боб с легкой небрежностью

Классический боб с немного рваными концами создает эффект естественной небрежности, который выглядит современно и стильно. Волосы можно оставить высыхать естественным путем — немного объема и текстуры, и прическа готова.

Бог із легкою недбалістю без складнощів укладається
Бибер со стрижкой боб. Фото из Instagram

Особенность этого боба в том, что он хорошо держит форму, даже когда волосы отрастают, а небольшая рваность концов делает образ более живым и подвижным.

Удлиненный боб до плеч или ключиц

Эта длина — универсальный вариант для тех, кто хочет совместить аккуратность с легким эффектом небрежности. Слои добавляют воздушности и текстуры, а более короткие пряди у лица придают объем и подчеркивают черты лица.

Подовжений лоб - ідеальний універсальний вибір
Удлиненный боб. Фото из Instagram

Такая стрижка подходит как для прямых, так и для волнистых волос, и не требует ежедневного использования фена или утюжка. Утром достаточно немного пройтись пальцами и прическа уже будет выглядеть роскошно.

Ранее мы писали о том, какие короткие стрижки подойдут более зрелым женщинам.

Также мы сообщали, какую стрижку из 2000-х продемонстрировала Линдси Лохан.

Автор:
Юлия Харченко
Автор:
Юлия Харченко
