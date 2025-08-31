Уход за седыми волосами — какие средства выбрать и как правильно укладывать

Женщина с седыми волосами. Фото: Freepik

Седые волосы уже давно перестали быть поводом для стеснения. Сейчас в моду возвращается натуральность, и красавицы не закрашивают, а наоборот — подчеркивают такие локоны. Однако они требуют особого ухода.

Секреты ухода за седыми волосами

Седые волосы меняют свою структуру. Отсутствие меланина, отвечающего за цвет, делает локоны сухими и жесткими. Также волосы становятся волнистыми и неравномерными по толщине. Именно поэтому эксперты советуют подобрать тщательный уход.

Как подобрать шампунь

Выбирайте деликатные средства без агрессивных очищающих веществ. В составе шампуня не должно быть сульфатов или силиконов, ведь они сделают волосы еще более ломкими. Чтобы избежать желтоватого оттенка, обратите внимание на специальные фиолетовые шампуни. Они будут не просто очищать, но и обеспечат легкое тонирование. Это поможет сохранить холодный оттенок.

Питательные маски — мастхэв

Важно не пропускать этот этап ухода. Наносите питательную маску хотя бы 1-2 раза в неделю. В идеале же седые волосы нуждаются в такой процедуре при каждом мытье головы. Гладкость и блеск обеспечат средства с витамином Е, кератином, протеином или растительными эфирными маслами. Кроме того, после маски стоит наносить несмываемые средства — спрей или сыворотку.

Не отказывайтесь от тонирования в салоне

Даже если вы не хотите красить седые волосы, не отказывайтесь от тонирования. Опытный мастер поможет вам позаботиться об идеальном оттенке и придаст седине благородный оттенок. Кроме того, профессиональные безаммиачные красители заполнят пористые волосы изнутри. Это сделает локоны более блестящими и придаст им здоровый вид.

