Головна Fashion Миття волосся без шкоди для нього — чого не варто робити

Миття волосся без шкоди для нього — чого не варто робити

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 09:27
Найпоширеніші помилки під час миття волосся — б’юті-гід
Дівчина миє волосся. Фото: Freepik

Багато хто впевнений, що мити голову — справа елементарна. Намочив волосся, наніс шампунь, змив — і готово. Але трихологи кажуть, що навіть у такій простій процедурі ми часто робимо помилки, які шкодять і волоссю, і шкірі голови. Внаслідок чого локони швидше жирніють, з’являється сухість або лупа.

Про це пише In Journal.

Кілька звичок при митті волосся, від яких варто відмовитися

Миття шампунем двічі поспіль

Дехто робить це автоматично, вважаючи, що так краще змиє весь бруд. Але якщо ви миєте голову кожні два-три дні, більше шампуню наносити не треба. Особливо, якщо у вашому засобі є сульфати, парабени чи силікони — вони можуть пересушувати шкіру та викликати подразнення.

Невдалий вибір шампуню

Для тонкого волосся краще уникати формул із силіконами — вони обтяжують пасма. А якщо волосся густе, зверніть увагу на шампуні без агресивних сульфатів і парабенів, щоб не пересушити його.

Погане змивання засобів

Залишки шампуню або кондиціонеру на шкірі голови — пряма дорога до швидкої жирності та лупи. Завжди ретельно промивайте волосся теплою (але не гарячою) водою.

Більшість допускають помилки у миття волосся
Дівчина наносить маску на волосся. Фото: Freepik

Маска після кожного миття

Це звучить як турбота, але насправді перевантаження для волосся. Оптимально робити живильну маску раз на 10 днів, інакше пасма швидко втратять об’єм.

Сильне тертя шкіри голови

Інтенсивний масаж під час миття може активізувати роботу сальних залоз, і волосся стане жирним ще швидше. Краще мити голову м’якими рухами, а не "прати" її.

А ще варто пам’ятати про те, що сонце — теж ворог красивого волосся. Ультрафіолет руйнує його структуру, робить ламким і тьмяним. Тому влітку не забувайте про капелюх або засоби з SPF для волосся.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
