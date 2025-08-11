Правда про чоловічі шампуні — можна жінкам ними мити волосся чи ні

Дівчині миють волосся в салоні. Фото: Freepik

Ще кілька десятиліть тому у ванній кімнаті стояв один-єдиний флакон шампуню для всієї родини. Ніхто тоді не замислювався, кому він "підходить" більше — чоловікові, жінці чи дитині. Сьогодні ж полиці магазинів ломляться від різноманіття і кожен може знайти "свій" ідеальний засіб.

Чоловічий шампунь для жінок

Чоловіче волосся та шкіра голови мають іншу структуру, ніж у жінок. Навіть рівень pH відрізняється: у жінок він вищий, а отже і формула шампуню інша. Разово помити голову чоловічим засобом можна, але якщо робити це постійно, волосся стане сухішим, жорсткішим і може навіть почати випадати. Чоловічі шампуні зазвичай мають більш насичений аромат, сильніші мийні компоненти та антибактеріальні добавки, створені для потреб чоловічої шкіри.

Дитячий шампунь для дорослих

Здається, що дитячий шампунь — це найніжніше, чим можна помити голову. І це правда, адже він майже не містить агресивних речовин. Але для дорослого волосся він занадто "м’який". Якщо ви користувалися лаком, пінкою чи маслом для стайлінгу, дитячий шампунь навряд чи зможе повністю вимити ці засоби. До того ж він не бореться з лупою та іншими проблемами шкіри голови — просто тому, що для цього не створений.

Дівчина миє волосся. Фото: Freepik

Шампуні для тварин

Існує міф, що "кінський шампунь" чи інші зоозасоби творять дива з волоссям. Насправді вони розроблені під потреби тварин, з урахуванням їхньої шкіри та шерсті. Наприклад, кінський шампунь прибирає піт і бруд з гриви, але для людського волосся може виявитися занадто жорстким, висушити його та викликати свербіж. Те саме стосується й шампунів для собак чи котів — у них можуть бути компоненти, що спричиняють алергію у людей.

А от помити свого улюбленця людським шампунем можна хіба що один раз, якщо немає вибору. Постійно так робити не варто — засіб просто не впорається із забрудненням, шерсть буде погано вимиватися і швидко плутатиметься.

