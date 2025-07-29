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Головна Мода Аромат із наслідками — чи можна наносити парфуми на волосся

Аромат із наслідками — чи можна наносити парфуми на волосся

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 10:25
На яку частину тіла не можна бризкати парфуми — поширена помилка
Дівчина наносить парфуми на тіло. Фото: Freepik

Ми всі прагнемо мати приємний аромат. Іноді так хочеться, щоб він лишався з нами надовго – ось і тягнеться рука розпилити парфуми не лише на шию чи зап’ястя, а й на волосся. Та, на жаль, саме це — найбільша помилка, яку можна зробити з улюбленим ароматом.

Про це пише "РБК-Україна".

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Чому не можна наносити парфуми на волосся

Парфуми — це не спрей для волосся, а справжній "коктейль" спиртів та синтетичних речовин. Спирт, який є основою більшості ароматів, буквально забирає з волосся вологу. Після такого "догляду" локони стають сухими, ламкими, млявими. Особливо постраждає фарбоване волосся — алкоголь вимиває пігмент, і колір тьмяніє вже за кілька днів.

А ще парфуми можуть порушити структуру волосся. Вони піднімають захисні лусочки (кутикулу), роблячи його шорстким, пористим і надзвичайно вразливим. Особливо якщо ви часто користуєтеся феном чи вирівнюєте пасма щипцями — ефект буде подвійним.

Парфуми на волосся наносити не можна
Дівчина тримає в руках парфуми. Фото: Freepik

Що відбувається з волоссям під час регулярного нанесення парфумів:

  • локони стають сухими, втрачають природний блиск і м’якість;
  • волосся починає ламатися й сіктися, особливо на кінчиках;
  • колір швидко змивається — навіть найдорожча фарба довго не протримається;
  • може з’явитися свербіж або подразнення на шкірі голови.

Окрім спирту, парфуми містять ще й ароматизатори, фіксатори та синтетичні речовини, які "осідають" на волоссі й утворюють наліт. І ні, це не той блиск, якого ми всі хочемо. Навпаки, волосся починає тьмяніти, швидше жирніє або навпаки — пересихає.

Волоссю може нашкодити будь-що
Дівчина засмучена станом волосся. Фото: Freepik

Тож, якщо дуже хочеться, щоб аромат був відчутний на волоссі — краще обрати спеціальні парфумовані спреї для волосся. Вони не містять агресивного спирту, мають легкий доглядовий ефект і не псують локони. А ще можна просто нанести аромат на гребінець і кілька разів провести ним по сухому волоссю — ефект буде, але без шкоди.

Раніше ми писали про те, як обрати собі парфум за Знаком Зодіаку.

Також ми повідомляли, які парфуми не підійдуть нікому, бо мають специфічний аромат.

мода духи аромат стиль запах
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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