На яку частину тіла не можна бризкати парфуми — поширена помилка

Дівчина наносить парфуми на тіло. Фото: Freepik

Ми всі прагнемо мати приємний аромат. Іноді так хочеться, щоб він лишався з нами надовго – ось і тягнеться рука розпилити парфуми не лише на шию чи зап’ястя, а й на волосся. Та, на жаль, саме це — найбільша помилка, яку можна зробити з улюбленим ароматом.

Про це пише "РБК-Україна".

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Чому не можна наносити парфуми на волосся

Парфуми — це не спрей для волосся, а справжній "коктейль" спиртів та синтетичних речовин. Спирт, який є основою більшості ароматів, буквально забирає з волосся вологу. Після такого "догляду" локони стають сухими, ламкими, млявими. Особливо постраждає фарбоване волосся — алкоголь вимиває пігмент, і колір тьмяніє вже за кілька днів.

А ще парфуми можуть порушити структуру волосся. Вони піднімають захисні лусочки (кутикулу), роблячи його шорстким, пористим і надзвичайно вразливим. Особливо якщо ви часто користуєтеся феном чи вирівнюєте пасма щипцями — ефект буде подвійним.

Дівчина тримає в руках парфуми. Фото: Freepik

Що відбувається з волоссям під час регулярного нанесення парфумів:

локони стають сухими, втрачають природний блиск і м’якість;

волосся починає ламатися й сіктися, особливо на кінчиках;

колір швидко змивається — навіть найдорожча фарба довго не протримається;

може з’явитися свербіж або подразнення на шкірі голови.

Окрім спирту, парфуми містять ще й ароматизатори, фіксатори та синтетичні речовини, які "осідають" на волоссі й утворюють наліт. І ні, це не той блиск, якого ми всі хочемо. Навпаки, волосся починає тьмяніти, швидше жирніє або навпаки — пересихає.

Дівчина засмучена станом волосся. Фото: Freepik

Тож, якщо дуже хочеться, щоб аромат був відчутний на волоссі — краще обрати спеціальні парфумовані спреї для волосся. Вони не містять агресивного спирту, мають легкий доглядовий ефект і не псують локони. А ще можна просто нанести аромат на гребінець і кілька разів провести ним по сухому волоссю — ефект буде, але без шкоди.

Раніше ми писали про те, як обрати собі парфум за Знаком Зодіаку.

Також ми повідомляли, які парфуми не підійдуть нікому, бо мають специфічний аромат.