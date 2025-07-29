На яку частину тіла не можна бризкати парфуми — поширена помилка

Аромат із наслідками — чи можна наносити парфуми на волосся
Ми всі прагнемо мати приємний аромат. Іноді так хочеться, щоб він лишався з нами надовго – ось і тягнеться рука розпилити парфуми не лише на шию чи зап’ястя, а й на волосся. Та, на жаль, саме це — найбільша помилка, яку можна зробити з улюбленим ароматом.
Про це пише "РБК-Україна".
Чому не можна наносити парфуми на волосся
Парфуми — це не спрей для волосся, а справжній "коктейль" спиртів та синтетичних речовин. Спирт, який є основою більшості ароматів, буквально забирає з волосся вологу. Після такого "догляду" локони стають сухими, ламкими, млявими. Особливо постраждає фарбоване волосся — алкоголь вимиває пігмент, і колір тьмяніє вже за кілька днів.
А ще парфуми можуть порушити структуру волосся. Вони піднімають захисні лусочки (кутикулу), роблячи його шорстким, пористим і надзвичайно вразливим. Особливо якщо ви часто користуєтеся феном чи вирівнюєте пасма щипцями — ефект буде подвійним.
Що відбувається з волоссям під час регулярного нанесення парфумів:
- локони стають сухими, втрачають природний блиск і м’якість;
- волосся починає ламатися й сіктися, особливо на кінчиках;
- колір швидко змивається — навіть найдорожча фарба довго не протримається;
- може з’явитися свербіж або подразнення на шкірі голови.
Окрім спирту, парфуми містять ще й ароматизатори, фіксатори та синтетичні речовини, які "осідають" на волоссі й утворюють наліт. І ні, це не той блиск, якого ми всі хочемо. Навпаки, волосся починає тьмяніти, швидше жирніє або навпаки — пересихає.
Тож, якщо дуже хочеться, щоб аромат був відчутний на волоссі — краще обрати спеціальні парфумовані спреї для волосся. Вони не містять агресивного спирту, мають легкий доглядовий ефект і не псують локони. А ще можна просто нанести аромат на гребінець і кілька разів провести ним по сухому волоссю — ефект буде, але без шкоди.
Раніше ми писали про те, як обрати собі парфум за Знаком Зодіаку.
Також ми повідомляли, які парфуми не підійдуть нікому, бо мають специфічний аромат.
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