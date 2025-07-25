Парфуми з феромонами завжди в моді — аромат, що приваблює на підсвідомому рівні

Гарний флакон з парфумами. Фото: Freepik

Виробники все частіше додають у формули речовини, які називають афродизіаками — інгредієнти, що можуть викликати приємні відчуття або легке збудження. Колись про них говорили пошепки, а сьогодні їх можна знайти в кожному другому флаконі парфумів. Духи з феромонами — то не вигадка маркетологів, а справжній тренд, який тримається на межі науки, психології та спокуси.

Новини.LIVE розповість детальніше про те, як вони працюють.

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Що має бути в складі парфумів з феромонами

Звертайте увагу на:

андростенон — запах "домінування", що часто зустрічається в чоловічих ароматах;

мускус — теплий, глибокий, тваринний аромат;

амбра — м’яка й солодка;

пачулі — землянистий, трохи пряний аромат, що тягне за собою;

мирра — загадковий і трохи димний, як вечір після дощу.

Проте відзначимо, що такі парфуми не любовне зілля. Ніхто не втратить голову від вас одразу після одного пшику. Але щось у цьому є. Парфуми з феромонами можуть дати невидиму підказку оточуючим, що ви цікава особистість.

А ще вони часто впливають на самовідчуття. Люди відзначають, що починають почуватися впевненіше, розкутіше, легше вступають у розмови. А впевненість, як відомо, — найкращий аксесуар.

Жінка фарбує губи. Фото: Freepik

Як і куди наносити такі парфуми

Найкраще — на ті місця, де пульсує кров:

зап’ястя;

шия;

за вухами;

ямка між ключицями;

згини ліктів.

Феромони легкі й летючі — їм треба "гратися" з повітрям, тож відкриті ділянки тіла найкращий варіант. Але головне, щоб аромат був легким, ледь вловимим. І, звісно, щоб образ працював — він має бути цілісним: аромат, одяг, погляд, настрій.

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