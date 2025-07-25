Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Звабливі парфуми з феромонами — як вони діють на чоловіків

Звабливі парфуми з феромонами — як вони діють на чоловіків

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 19:50
Парфуми з феромонами завжди в моді — аромат, що приваблює на підсвідомому рівні
Гарний флакон з парфумами. Фото: Freepik

Виробники все частіше додають у формули речовини, які називають афродизіаками — інгредієнти, що можуть викликати приємні відчуття або легке збудження. Колись про них говорили пошепки, а сьогодні їх можна знайти в кожному другому флаконі парфумів. Духи з феромонами — то не вигадка маркетологів, а справжній тренд, який тримається на межі науки, психології та спокуси. 

Новини.LIVE розповість детальніше про те, як вони працюють.

Реклама
Читайте також:

Що має бути в складі парфумів з феромонами

Звертайте увагу на:

  • андростенон — запах "домінування", що часто зустрічається в чоловічих ароматах;
  • мускус — теплий, глибокий, тваринний аромат;
  • амбра — м’яка й солодка;
  • пачулі — землянистий, трохи пряний аромат, що тягне за собою;
  • мирра — загадковий і трохи димний, як вечір після дощу.

Проте відзначимо, що такі парфуми не любовне зілля. Ніхто не втратить голову від вас одразу після одного пшику. Але щось у цьому є. Парфуми з феромонами можуть дати невидиму підказку оточуючим, що ви цікава особистість.

А ще вони часто впливають на самовідчуття. Люди відзначають, що починають почуватися впевненіше, розкутіше, легше вступають у розмови. А впевненість, як відомо, — найкращий аксесуар.

Аромати, що додають впевненості в собі
Жінка фарбує губи. Фото: Freepik

Як і куди наносити такі парфуми

Найкраще — на ті місця, де пульсує кров:

  • зап’ястя;
  • шия;
  • за вухами;
  • ямка між ключицями;
  • згини ліктів.

Феромони легкі й летючі — їм треба "гратися" з повітрям, тож відкриті ділянки тіла найкращий варіант. Але головне, щоб аромат був легким, ледь вловимим. І, звісно, щоб образ працював — він має бути цілісним: аромат, одяг, погляд, настрій.

Раніше ми писали про те, який парфум ідеально підійде для побачення. 

Також ми повідомляли про неймовірні парфуми, які не залишать байдужим ні одного чоловіка.

мода духи аромат стиль запах
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації