Духи с феромонами всегда в моде — аромат, что привлекает на подсознательном уровне

Красивый флакон с духами. Фото: Freepik

Производители все чаще добавляют в формулы вещества, которые называют афродизиаками — ингредиенты, которые могут вызвать приятные ощущения или легкое возбуждение. Когда-то о них говорили шепотом, а сегодня их можно найти в каждом втором флаконе духов. Духи с феромонами — это не выдумка маркетологов, а настоящий тренд, который держится на грани науки, психологии и соблазна.

Новини.LIVE расскажет подробнее о том, как они работают.

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Обращайте внимание на:

андростенон — запах "доминирования", что часто встречается в мужских ароматах;

мускус — теплый, глубокий, животный аромат;

амбра — мягкая и сладкая;

пачули — землянистый, немного пряный аромат, увлекающий за собой;

мирра — загадочный и немного дымный, как вечер после дождя.

Однако отметим, что такие духи не любовное зелье. Никто не потеряет голову от вас сразу после одного пшика. Но что-то в этом есть. Духи с феромонами могут дать невидимую подсказку окружающим, что вы интересная личность.

А еще они часто влияют на самоощущение. Люди отмечают, что начинают чувствовать себя увереннее, раскованнее, легче вступают в разговоры. А уверенность, как известно, — лучший аксессуар.

Женщина красит губы. Фото: Freepik

Как и куда наносить такие духи

Лучше всего — на те места, где пульсирует кровь:

запястья;

шея;

за ушами;

ямка между ключицами;

сгибы локтей.

Феромоны легкие и летучие — им надо "играть" с воздухом, так что открытые участки тела лучший вариант. Но главное, чтобы аромат был легким, едва уловимым. И, конечно, чтобы образ работал — он должен быть целостным: аромат, одежда, взгляд, настроение.

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