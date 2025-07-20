Які парфуми підійдуть на круглий рік — найкраща інвестиція

Парфуми. Фото: Pexels

Деякі парфуми настільки універсальні, що носити їх можна круглий рік. Ці аромати невимушені, але витончені водночас. Вони пасуватимуть усім та підійдуть і на літо, і на зиму.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Кращі універсальні парфуми

Chanel Coco Mademoiselle

Цей аромат — справжнє втілення романтики й жіночності. Він освіжає та завдяки своїй універсальності буде прекрасним доповненням до образу на будь-яку пору року. Початкові ноти апельсина й бергамота в цьому ароматі змінюються пелюстками жасмину й ранкової троянди. Особливої інтриги додають базові ноти пачулів і ветивера.

Парфуми Chanel Coco Mademoiselle. Фото з Instagram

Jo Malone Wood Sage & Sea Salt

Цей аромат — справжній морський бриз у флаконі. Легкий, повітряний та трохи солонуватий — такий парфум пасуватиме усім. В основі аромату є ноти морської солі, шавлія та грейпфрута. Особливого шарму та теплоти додає морська деревина.

Парфуми Jo Malone Wood Sage & Sea Salt. Фото з Instagram

Tom Ford Black Orchid

Загадковий та драматичний. Цей глибокий аромат — розкішне доповнення до будь-якого аутфіту. Чуттєвості йому додають квітково-шоколадні ноти: трюфель, гарденія, чорна смородина, жасмин та бергамот. Все це змінюється ніжною орхідеєю, лотосом та білим мускусом.

Парфуми Tom Ford Black Orchid. Фото з Instagram

Ці аромати не просто пасуватимуть усім. Вони стануть найвдалішою інвестицією у сфері краси, про яку шкодувати точно не доведеться.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який аромат найбільше любить Даша Квіткова.

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