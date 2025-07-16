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Головна Мода Новий квітковий аромат, який всі захочуть у свою колекцію

Новий квітковий аромат, який всі захочуть у свою колекцію

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 19:49
Парфум, що може стати культовим — новинка, яка вже в трендах 2025 року
Парфуми на фоні квітів. Фото: Freepik

Найніжніша квітка літа — півонія. Від неї ніби пахне щастям і от цю квітку почали активно використовуються в парфумах. У півонії є щось магічне — свіжа, трохи волога, з легкою солодкістю, немов щойно зрізана з клумби.

Новини.LIVE розповість про новий парфум, який містить у своєму складі півонію.

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Її аромат ніжний, водянистий, немов пелюстки, що торкаються шкіри. І водночас глибокий — з відтінками рожевої троянди, краплею зелені, фруктовим підтоном малини або навіть білого персика. У деяких сортах можна вловити медовий шлейф, а іноді тонкий мускусний серпанок, як тінь на талії.

Цікаво, що справжній півонієвий екстракт у парфумерії не використовують — квітка надто примхлива. Але це не проблема, а виклик. І парфумери щоразу відтворюють її "портрет" за допомогою інших компонентів — лімонену, гераніолу, мускусу, фруктових молекул. І, треба зізнатися, іноді їм це вдається навіть краще, ніж задумала природа.

Eladaria від Creed — парфумерна новинка

У центрі цього парфуму розквітла півонія, а поруч з нею делікатна конвалія і рожева троянда. Зверху ще відчувається нотка мандарина, яка освіжає.

У центрі цього парфума півонія
Eladaria від Creed. Фото: make.up

Аромат розкривається поступово. Спочатку легкий цитрусовий акорд, трохи прохолодний, а потім приходить м’яка квіткова ніжність. І нарешті тепла база з кашемірового дерева, мускусу й ванілі. Саме вона лишається на шкірі надовго.

Раніше ми писали про те, який аромат на літо обрала відома блогерка Даша Квіткова.

Також ми повідомляли, на яку ділянку тіла парфуми наносити може бути небезпечно.

 

мода духи тренди аромат стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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