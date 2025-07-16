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Главная Мода Новый цветочный аромат, который все захотят в свою коллекцию

Новый цветочный аромат, который все захотят в свою коллекцию

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 19:49
Парфюм, что может стать культовым — новинка, которая уже в трендах 2025 года
Духи на фоне цветов. Фото: Freepik

Самый нежный цветок лета — пион. От него будто пахнет счастьем и вот этот цветок начали активно используются в духах. В пионе есть что-то магическое — свежий, немного влажный, с легкой сладостью, словно только что срезанный с клумбы.

Новини.LIVE расскажет о новых духах, который содержит в своем составе пион.

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Его аромат нежный, водянистый, словно лепестки, касающиеся кожи. И в то же время глубокий — с оттенками розовой розы, каплей зелени, фруктовым подтоном малины или даже белого персика. В некоторых сортах можно уловить медовый шлейф, а иногда тонкую мускусную дымку, как тень на талии.

Интересно, что настоящий пионовый экстракт в парфюмерии не используют — цветок слишком капризный. Но это не проблема, а вызов. И парфюмеры каждый раз воссоздают его "портрет" с помощью других компонентов — лимонена, гераниола, мускуса, фруктовых молекул. И, надо признаться, иногда им это удается даже лучше, чем задумала природа.

Eladaria от Creed — парфюмерная новинка

В центре этого парфюма расцвел пион, а рядом с ним деликатный ландыш и розовая роза. Сверху еще чувствуется нотка мандарина, которая освежает.

У центрі цього парфума півонія
Eladaria от Creed. Фото: make.up

Аромат раскрывается постепенно. Сначала легкий цитрусовый аккорд, немного прохладный, а затем приходит мягкая цветочная нежность. И наконец теплая база из кашемирового дерева, мускуса и ванили. Именно она остается на коже надолго.

Ранее мы писали о том, какой аромат на лето выбрала известная блогерша Даша Квиткова.

Также мы сообщали, на какой участок тела духи наносить может быть опасно.

мода духи тренды аромат стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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