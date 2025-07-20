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Главная Мода Универсальные ароматы, что подойдут на круглый год — три парфюма

Универсальные ароматы, что подойдут на круглый год — три парфюма

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 19:45
Какие духи подойдут на круглый год — лучшая инвестиция
Парфюм. Фото: Pexels

Некоторые духи настолько универсальны, что носить их можно круглый год. Эти ароматы непринужденные, но утонченные в то же время. Они подойдут всем и подойдут и на лето, и на зиму.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Лучшие универсальные духи

Chanel Coco Mademoiselle

Этот аромат — настоящее воплощение романтики и женственности. Он освежает и благодаря своей универсальности будет прекрасным дополнением к образу на любое время года. Начальные ноты апельсина и бергамота в этом аромате сменяются лепестками жасмина и утренней розы. Особой интриги добавляют базовые ноты пачулей и ветивера.

Чим пахнуть парфуми Chanel Coco Mademoiselle
Парфюм Chanel Coco Mademoiselle. Фото из Instagram

Jo Malone Wood Sage & Sea Salt

Этот аромат — настоящий морской бриз во флаконе. Легкий, воздушный и немного солоноватый — такой парфюм подойдет всем. В основе аромата есть ноты морской соли, шалфея и грейпфрута. Особого шарма и теплоты добавляет морская древесина.

Чим пахнуть парфуми Jo Malone Wood Sage & Sea Salt
Духи Jo Malone Wood Sage & Sea Salt. Фото из Instagram

Tom Ford Black Orchid

Загадочный и драматичный. Этот глубокий аромат — роскошное дополнение к любому аутфиту. Чувственности ему добавляют цветочно-шоколадные ноты: трюфель, гардения, черная смородина, жасмин и бергамот. Все это сменяется нежной орхидеей, лотосом и белым мускусом.

Чим пахнуть парфуми Tom Ford Black Orchid
Парфюм Tom Ford Black Orchid. Фото из Instagram

Эти ароматы не просто подойдут всем. Они станут самой удачной инвестицией в сфере красоты, о которой жалеть точно не придется.

Напомним, ранее мы писали о том, какой аромат больше всего любит Даша Квиткова.

Также мы рассказывали о трех легендарных ароматах Armani — в них влюбляются все.

мода духи красота аромат запах
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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