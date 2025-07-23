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Головна Мода Парфум, що розтопить серце — ідеальний для побачення

Парфум, що розтопить серце — ідеальний для побачення

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 19:45
Найромантичніший парфум, що підійде для побачення — ніжний і незабутній
Парфум. Фото: Freepik

Новий аромат Rosa Verde — це не традиційна троянда і не типовий літній парфум. Тут усе побудовано на відчутті свіжості без банальностей. 

Про це пише Harpers Bazaar.

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У центрі відчувається дует троянди та огірка. Троянда — зелена, без нудкої солодкості. Огірок — справжній, соковитий, з натяком на ментол. Разом вони створюють враження прохолоди, яка не схожа на класичні "водяні" аромати.

М’ята підсилює ефект свіжості, але не нав’язливо. У шлейфі присутній легкий мускус, груша, фіалка, трохи ірису. Вони не перетягують на себе увагу, а лише допомагають аромату звучати по-особливому. Не здається, що цього аромату дуже багато. Швидше, залишається відчуття, ніби шкіра сама пахне свіжістю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Guerlain (@guerlain)

Кому підійде Rosa Verde

Жінкам, яким не потрібні складні композиції, щоб відчувати себе влучно. Вік тут не має великого значення — головне, щоб хотілося чогось легкого, природного, без перегравань. Rosa Verde однаково гарно розкривається як на молодій шкірі, так і на тій, що вже бачила кілька літніх сезонів поспіль.

Як і вся лінійка Aqua Allegoria, цей аромат створено з понад 90% інгредієнтів природного походження, на спирті з французького буряка. Флакон — багаторазовий, зручно наповнюється рефілом.

Парфум, що підійде усім
Rosa Verde. Фото: Harpers Bazaar

Rosa Verde — це не аромат для враження. Це аромат для себе. Чистий, повітряний, неначе свіже полотно після душу.

Раніше ми писали про те, які аромати будуть актуальними у всі сезони за рахунок своєї унікальності.

Також ми повідомляли про жіночі парфуми, які буквально створені для осені, а точніше холодної пори року.

мода духи аромат стиль запах
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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