Найромантичніший парфум, що підійде для побачення — ніжний і незабутній

Парфум. Фото: Freepik

Новий аромат Rosa Verde — це не традиційна троянда і не типовий літній парфум. Тут усе побудовано на відчутті свіжості без банальностей.

Про це пише Harpers Bazaar.

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У центрі відчувається дует троянди та огірка. Троянда — зелена, без нудкої солодкості. Огірок — справжній, соковитий, з натяком на ментол. Разом вони створюють враження прохолоди, яка не схожа на класичні "водяні" аромати.

М’ята підсилює ефект свіжості, але не нав’язливо. У шлейфі присутній легкий мускус, груша, фіалка, трохи ірису. Вони не перетягують на себе увагу, а лише допомагають аромату звучати по-особливому. Не здається, що цього аромату дуже багато. Швидше, залишається відчуття, ніби шкіра сама пахне свіжістю.

Кому підійде Rosa Verde

Жінкам, яким не потрібні складні композиції, щоб відчувати себе влучно. Вік тут не має великого значення — головне, щоб хотілося чогось легкого, природного, без перегравань. Rosa Verde однаково гарно розкривається як на молодій шкірі, так і на тій, що вже бачила кілька літніх сезонів поспіль.

Як і вся лінійка Aqua Allegoria, цей аромат створено з понад 90% інгредієнтів природного походження, на спирті з французького буряка. Флакон — багаторазовий, зручно наповнюється рефілом.

Rosa Verde. Фото: Harpers Bazaar

Rosa Verde — це не аромат для враження. Це аромат для себе. Чистий, повітряний, неначе свіже полотно після душу.

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