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Головна Мода Парфуми, що створені для осені — жіночі фаворити у 2025 році

Парфуми, що створені для осені — жіночі фаворити у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 19:48
Найбажаніші парфуми для жінок цієї осені — для стильних і сміливих
Дівчина наносить парфуми на шкіру. Фото: Freepik

За вікном ще пахне літом, але повітря вже потроху наповнюється осінньою глибиною. Саме час задуматися про нові парфуми — теплі, багатошарові, ті, що обіймають, як улюблений шарф, і залишають шлейф спогадів, як вечірній захід сонця. 

Новини.LIVE зібрали добірку ароматів, які чудово підходять для осені — з характером, смаком і настроєм. 

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Tom Ford Lost Cherry

Це не просто про вишню. Це про ту саму — соковиту, стиглу, з легкою гірчинкою мигдалю і пелюстками жасмину. Жодної хімії чи нудотної солодкавості. Цей аромат — як пристрасть у флаконі: трохи зухвалий, дуже чуттєвий і надзвичайно запаморочливий. Кажуть, він пахне поцілунком, який відчувається довго. Ідеальний для вечора, коли хочеться бути трохи загадкою.

Парфуми, що тримаються в трендах не один рік
Tom Ford Lost Cherry. Фото: Brocard


Ноти: вишня, гіркий мигдаль, лікер, слива, турецька троянда, жасмин самбак, ваніль, сандал, пачулі, кедр та ще кілька магічних інгредієнтів, які створюють незабутні враження.

Kilian Black Phantom Memento Mori

Це аромат для тих, хто любить життя з присмаком ризику. Тут і ром, і міцна кава, і темний шоколад, і навіть трішки карамелі. Спочатку він бадьорить, а потім обволікає теплом. Ідеальний для моментів, коли хочеться трошки драматизму в хорошому сенсі.

Парфуми для тих, хто любить бути в центрі уваги
Kilian Black Phantom Memento Mori. Фото: Brocard


Ноти: ром, кава, шоколад, карамель, мигдаль, сандал, геліотроп — і все це без зайвої солодкавості.

Yves Saint Laurent Libre

Аромат про свободу — не ту, що на плакатах, а внутрішню. Коли ти знаєш, чого хочеш, і йдеш до цього з посмішкою. Libre звучить впевнено: з цитрусовим стартом, легким відлунням лаванди й жасмину, а потім м’якою ваніллю і кедром. Це той випадок, коли аромат говорить за вас. Підійде як для щоденного натхнення, так і для особливих подій.

Парфуми, що звучать впевнено
Yves Saint Laurent Libre. Фото: Brocard


Ноти: апельсиновий цвіт, лаванда, мандарин, чорна смородина, жасмин, ваніль, мускус, кедр.

Раніше ми писали про те, який квітковий аромат став дуже популярним у 2025 році.

Також ми повідомляли, який аромат опинився в фаворитах Квіткової цього літа.

мода духи аромат стиль запах
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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