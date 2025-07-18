Самые желанные духи для женщин этой осенью — для стильных и смелых

Девушка наносит духи на кожу. Фото: Freepik

За окном еще пахнет летом, но воздух уже понемногу наполняется осенней глубиной. Самое время задуматься о новых духах — теплых, многослойных, обнимающих, как любимый шарф, и оставляющих шлейф воспоминаний, как вечерний закат.

Новини.LIVE собрали подборку ароматов, которые отлично подходят для осени — с характером, вкусом и настроением.

Реклама

Читайте также:

Унисекс ароматы, которые в тренде будут этой осенью

Tom Ford Lost Cherry



Это не просто про вишню. Это о той самой — сочной, спелой, с легкой горчинкой миндаля и лепестками жасмина. Никакой химии или приторной сладости. Этот аромат — как страсть во флаконе: немного дерзкий, очень чувственный и чрезвычайно головокружительный. Говорят, он пахнет поцелуем, который имеет послевкусие еще долго. Идеален для вечера, когда хочется быть немного загадкой.

Tom Ford Lost Cherry. Фото: Brocard



Ноты: вишня, горький миндаль, ликер, слива, турецкая роза, жасмин самбак, ваниль, сандал, пачули, кедр и еще несколько магических ингредиентов, которые создают незабываемые впечатления.

Kilian Black Phantom Memento Mori



Это аромат для тех, кто любит жизнь с привкусом риска. Здесь и ром, и крепкий кофе, и темный шоколад, и даже немного карамели. Сначала он бодрит, а затем обволакивает теплом. Идеален для моментов, когда хочется немножко драматизма в хорошем смысле.

Kilian Black Phantom Memento Mori. Фото: Brocard



Ноты: ром, кофе, шоколад, карамель, миндаль, сандал, гелиотроп — и все это без излишней слащавости.

Yves Saint Laurent Libre

Аромат о свободе — не той, что на плакатах, а внутренней. Когда ты знаешь, чего хочешь, и идешь к этому с улыбкой. Libre звучит уверенно: с цитрусовым стартом, легким эхом лаванды и жасмина, а затем мягкой ванилью и кедром. Это тот случай, когда аромат говорит за вас. Подойдет как для ежедневного вдохновения, так и для особых событий.

Yves Saint Laurent Libre. Фото: Brocard



Ноты: апельсиновый цвет, лаванда, мандарин, черная смородина, жасмин, ваниль, мускус, кедр.

Ранее мы писали о том, какой цветочный аромат стал очень популярным в 2025 году.

Также мы сообщали, какой аромат оказался в фаворитах Квитковой этим летом.