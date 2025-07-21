Парфуми для фатальної жінки — модні аромати з нотами спокуси

Дівчина тримає в руках парфуми. Фото: Freepik

Фруктово-ягідні парфуми — це як маленьке свято в пляшечці. Вони однаково добре розкриваються і в спеку, і в мороз, даруючи яскраві відчуття незалежно від сезону.

В Cosmopolitan зібрали п’ятірку ароматів із соковитими ягідними нотами — від легких і романтичних до насичених і спокусливих.

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Jo Malone London, Blackberry & Bay



Якщо хочеться чогось свіжого й стримано елегантного — це саме той варіант. Легка ожина, свіже листя, трішки лаврового акценту та крапелька грейпфрута — все це на дерев’яній базі з кедра і ветиверу. Ідеальний варіант на кожен день: не нав’язливий, але запам’ятовується.

Jo Malone London, Blackberry & Bay. Фото: Brocard

Giorgio Armani, Sì Passione

У ньому присутня солодкість і кислинка чорної смородини, легка пікантність рожевого перцю та соковитий грейпфрут. А в серці троянда, жасмин, геліотроп і навіть ананас. Завершується все благородними дерев’яними нотами з ванільною ніжністю. Цей аромат як гарна сукня, що додає впевненості.

Giorgio Armani, Sì Passione. Фото: Brocard

Kajal, Almaz

Almaz — це просто "смачно". Він пахне немов десерт, але не надто солодкий. У перших нотах відчувається бергамот, лимон і мандарин із легкою ягідною гірчинкою чорної смородини. Далі йде малина, троянда і ніжний ірис, а в базі — тростинний цукор, сандал, ваніль і мускус. Аромат точно приверне увагу чоловіків.

Kajal, Almaz. Фото: make.up

Coach, Coach The Fragrance

Жіночний, делікатний, але з характером. Починається з малини, груші та рожевого перцю — яскраво і злегка зухвало. Потім розкривається квітами троянди, гарденії та цикламена, а фінал — затишний і теплий, із замшею, мускусом і деревом. Це той парфум, який буде доречний і вдень, і ввечері — універсальний, як улюблена сумка.

Coach, Coach The Fragrance. Фото: make.up

Burberry, Her Elixir de Parfum

Цей аромат уже став TikTok-зіркою і не дарма. Якщо вам подобаються солодкі, грайливі парфуми з ягідними нотами — це любов з першого вдиху. Полуниця, ожина, трішки жасмину, а потім ванільна пудровість, яка ніжно огортає.

Burberry, Her Elixir de Parfum. Фото: Brocard

Аромат звучить молодо, яскраво і дуже по-літньому. Підійде для тих днів, коли хочеться трохи більше сонця і флірту.

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