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Головна Мода Вони незабутні — ТОП-5 жіночих парфумів для зваблення чоловіків

Вони незабутні — ТОП-5 жіночих парфумів для зваблення чоловіків

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 19:24
Парфуми для фатальної жінки — модні аромати з нотами спокуси
Дівчина тримає в руках парфуми. Фото: Freepik

Фруктово-ягідні парфуми — це як маленьке свято в пляшечці. Вони однаково добре розкриваються і в спеку, і в мороз, даруючи яскраві відчуття незалежно від сезону. 

В Cosmopolitan зібрали п’ятірку ароматів із соковитими ягідними нотами — від легких і романтичних до насичених і спокусливих.

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Парфуми для характерних жінок

Jo Malone London, Blackberry & Bay

Якщо хочеться чогось свіжого й стримано елегантного — це саме той варіант. Легка ожина, свіже листя, трішки лаврового акценту та крапелька грейпфрута — все це на дерев’яній базі з кедра і ветиверу. Ідеальний варіант на кожен день: не нав’язливий, але запам’ятовується.

Свіжий аромат, коли хочеться чогось елегантного
Jo Malone London, Blackberry & Bay. Фото: Brocard

Giorgio Armani, Sì Passione

У ньому присутня солодкість і кислинка чорної смородини, легка пікантність рожевого перцю та соковитий грейпфрут. А в серці троянда, жасмин, геліотроп і навіть ананас. Завершується все благородними дерев’яними нотами з ванільною ніжністю. Цей аромат як гарна сукня, що додає впевненості.

Парфуми, що ідеально підійдуть до сукні
Giorgio Armani, Sì Passione. Фото: Brocard

Kajal, Almaz

Almaz — це просто "смачно". Він пахне немов десерт, але не надто солодкий. У перших нотах відчувається бергамот, лимон і мандарин із легкою ягідною гірчинкою чорної смородини. Далі йде малина, троянда і ніжний ірис, а в базі — тростинний цукор, сандал, ваніль і мускус. Аромат точно приверне увагу чоловіків.

Парфуми, що нагадують десерт
Kajal, Almaz. Фото: make.up

Coach, Coach The Fragrance

Жіночний, делікатний, але з характером. Починається з малини, груші та рожевого перцю — яскраво і злегка зухвало. Потім розкривається квітами троянди, гарденії та цикламена, а фінал — затишний і теплий, із замшею, мускусом і деревом. Це той парфум, який буде доречний і вдень, і ввечері — універсальний, як улюблена сумка.

Жночий і дуже делікатний парфум
Coach, Coach The Fragrance. Фото: make.up

Burberry, Her Elixir de Parfum

Цей аромат уже став TikTok-зіркою і не дарма. Якщо вам подобаються солодкі, грайливі парфуми з ягідними нотами — це любов з першого вдиху. Полуниця, ожина, трішки жасмину, а потім ванільна пудровість, яка ніжно огортає.

Парфум, що став зіркою соцмереж
Burberry, Her Elixir de Parfum. Фото: Brocard

Аромат звучить молодо, яскраво і дуже по-літньому. Підійде для тих днів, коли хочеться трохи більше сонця і флірту.

Раніше ми писали про те, які жіночі парфуми ніби створені для осені.

Також ми повідомляли, який новий квітковий аромат підкорив усіх.

мода духи тренди аромат стиль запах
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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