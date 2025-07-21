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Главная Мода Они незабываемые — ТОП-5 женских духов для обольщения мужчин

Они незабываемые — ТОП-5 женских духов для обольщения мужчин

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 19:24
Парфюм для роковой женщины — модные ароматы с нотами искушения
Девушка держит в руках духи. Фото: Freepik

Фруктово-ягодные духи — это как маленький праздник в бутылочке. Они одинаково хорошо раскрываются и в жару, и в мороз, даря яркие ощущения вне зависимости от сезона.

В Cosmopolitan собрали пятерку ароматов с сочными ягодными нотами — от легких и романтичных до насыщенных и соблазнительных.

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Jo Malone London, Blackberry & Bay

Если хочется чего-то свежего и сдержанно элегантного — это именно тот вариант. Легкая ежевика, свежие листья, немного лаврового акцента и капелька грейпфрута — все это на деревянной базе из кедра и ветивера.  Идеальный вариант на каждый день: не навязчивый, но запоминающийся.

Свіжий аромат, коли хочеться чогось елегантного
Jo Malone London, Blackberry & Bay. Фото: Brocard

Giorgio Armani, Sì Passione

В нем присутствует сладость и кислинка черной смородины, легкая пикантность розового перца и сочный грейпфрут. А в сердце роза, жасмин, гелиотроп и даже ананас. Завершается все благородными древесными нотами с ванильной нежностью. Этот аромат как красивое платье, придающее уверенности.

Парфуми, що ідеально підійдуть до сукні
Giorgio Armani, Sì Passione. Фото: Brocard

Kajal, Almaz

Almaz — это просто "вкусно". Он пахнет словно десерт, но не слишком сладкий. В первых нотах чувствуется бергамот, лимон и мандарин с легкой ягодной горчинкой черной смородины. Далее следует малина, роза и нежный ирис, а в базе — тростниковый сахар, сандал, ваниль и мускус. Аромат точно привлечет внимание мужчин.

Парфуми, що нагадують десерт
Kajal, Almaz. Фото: make.up

Coach, Coach The Fragrance

Женственный, деликатный, но с характером. Начинается с малины, груши и розового перца — ярко и слегка дерзко. Затем раскрывается цветами розы, гардении и цикламена, а финал — уютный и теплый, с замшей, мускусом и деревом. Это тот парфюм, который будет уместен и днем, и вечером — универсальный, как любимая сумка.

Жночий і дуже делікатний парфум
Coach, Coach The Fragrance. Фото: make.up

Burberry, Her Elixir de Parfum

Этот аромат уже стал TikTok-звездой и не зря. Если вам нравятся сладкие, игривые духи с ягодными нотами — это любовь с первого вдоха. Клубника, ежевика, немного жасмина, а затем ванильная пудровость, которая нежно окутывает.

Парфум, що став зіркою соцмереж
Burberry, Her Elixir de Parfum. Фото: Brocard

Аромат звучит молодо, ярко и очень по-летнему. Подойдет для тех дней, когда хочется немного больше солнца и флирта.

Ранее мы писали о том, какие женские духи будто созданы для осени.

Также мы сообщали, какой новый цветочный аромат покорил всех.

мода духи тренды аромат стиль запах
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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