Парфюм для роковой женщины — модные ароматы с нотами искушения

Девушка держит в руках духи. Фото: Freepik

Фруктово-ягодные духи — это как маленький праздник в бутылочке. Они одинаково хорошо раскрываются и в жару, и в мороз, даря яркие ощущения вне зависимости от сезона.

В Cosmopolitan собрали пятерку ароматов с сочными ягодными нотами — от легких и романтичных до насыщенных и соблазнительных.

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Jo Malone London, Blackberry & Bay



Если хочется чего-то свежего и сдержанно элегантного — это именно тот вариант. Легкая ежевика, свежие листья, немного лаврового акцента и капелька грейпфрута — все это на деревянной базе из кедра и ветивера. Идеальный вариант на каждый день: не навязчивый, но запоминающийся.

Jo Malone London, Blackberry & Bay. Фото: Brocard

Giorgio Armani, Sì Passione

В нем присутствует сладость и кислинка черной смородины, легкая пикантность розового перца и сочный грейпфрут. А в сердце роза, жасмин, гелиотроп и даже ананас. Завершается все благородными древесными нотами с ванильной нежностью. Этот аромат как красивое платье, придающее уверенности.

Giorgio Armani, Sì Passione. Фото: Brocard

Kajal, Almaz

Almaz — это просто "вкусно". Он пахнет словно десерт, но не слишком сладкий. В первых нотах чувствуется бергамот, лимон и мандарин с легкой ягодной горчинкой черной смородины. Далее следует малина, роза и нежный ирис, а в базе — тростниковый сахар, сандал, ваниль и мускус. Аромат точно привлечет внимание мужчин.

Kajal, Almaz. Фото: make.up

Coach, Coach The Fragrance

Женственный, деликатный, но с характером. Начинается с малины, груши и розового перца — ярко и слегка дерзко. Затем раскрывается цветами розы, гардении и цикламена, а финал — уютный и теплый, с замшей, мускусом и деревом. Это тот парфюм, который будет уместен и днем, и вечером — универсальный, как любимая сумка.

Coach, Coach The Fragrance. Фото: make.up

Burberry, Her Elixir de Parfum

Этот аромат уже стал TikTok-звездой и не зря. Если вам нравятся сладкие, игривые духи с ягодными нотами — это любовь с первого вдоха. Клубника, ежевика, немного жасмина, а затем ванильная пудровость, которая нежно окутывает.

Burberry, Her Elixir de Parfum. Фото: Brocard

Аромат звучит молодо, ярко и очень по-летнему. Подойдет для тех дней, когда хочется немного больше солнца и флирта.

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