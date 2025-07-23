Самый романтичный парфюм, что подойдет для свидания — нежный и незабываемый

Парфюм. Фото: Freepik

Новый аромат Rosa Verde — это не традиционная роза и не типичный летний парфюм. Здесь все построено на ощущении свежести без банальностей.

Об этом пишет Harpers Bazaar.

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В центре чувствуется дуэт розы и огурца. Роза — зеленая, без скучной сладости. Огурец — настоящий, сочный, с намеком на ментол. Вместе они создают впечатление прохлады, которая не похожа на классические "водяные" ароматы.

Мята усиливает эффект свежести, но не навязчиво. В шлейфе ощущается легкий мускус, груша, фиалка, немного ириса. Они не перетягивают на себя внимание, а лишь помогают аромату звучать по-особенному. Не кажется, что этого аромата очень много. Скорее, остается ощущение, будто кожа сама пахнет свежестью.

Кому подойдет Rosa Verde

Женщинам, которым не нужны сложные композиции, чтобы чувствовать себя метко. Возраст здесь не имеет большого значения — главное, чтобы хотелось чего-то легкого, естественного, без переигрываний. Rosa Verde одинаково хорошо раскрывается как на молодой коже, так и на той, что уже видела несколько летних сезонов подряд.

Как и вся линейка Aqua Allegoria, этот аромат создан из более 90% ингредиентов природного происхождения, на спирте из французской свеклы. Флакон — многоразовый, удобно наполняется рефилом.

Rosa Verde. Фото: Harpers Bazaar

Rosa Verde — это не аромат для впечатления. Это аромат для себя. Чистый, воздушный, словно свежий холст после душа.

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