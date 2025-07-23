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Главная Мода Парфюм, который растопит сердце — идеальный для свидания

Парфюм, который растопит сердце — идеальный для свидания

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 19:45
Самый романтичный парфюм, что подойдет для свидания — нежный и незабываемый
Парфюм. Фото: Freepik

Новый аромат Rosa Verde — это не традиционная роза и не типичный летний парфюм. Здесь все построено на ощущении свежести без банальностей.

Об этом пишет Harpers Bazaar.

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В центре чувствуется дуэт розы и огурца. Роза — зеленая, без скучной сладости. Огурец — настоящий, сочный, с намеком на ментол. Вместе они создают впечатление прохлады, которая не похожа на классические "водяные" ароматы.

Мята усиливает эффект свежести, но не навязчиво. В шлейфе ощущается легкий мускус, груша, фиалка, немного ириса. Они не перетягивают на себя внимание, а лишь помогают аромату звучать по-особенному. Не кажется, что этого аромата очень много. Скорее, остается ощущение, будто кожа сама пахнет свежестью.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Guerlain (@guerlain)

Кому подойдет Rosa Verde

Женщинам, которым не нужны сложные композиции, чтобы чувствовать себя метко. Возраст здесь не имеет большого значения — главное, чтобы хотелось чего-то легкого, естественного, без переигрываний. Rosa Verde одинаково хорошо раскрывается как на молодой коже, так и на той, что уже видела несколько летних сезонов подряд.

Как и вся линейка Aqua Allegoria, этот аромат создан из более 90% ингредиентов природного происхождения, на спирте из французской свеклы. Флакон — многоразовый, удобно наполняется рефилом.

Парфум, що підійде усім
Rosa Verde. Фото: Harpers Bazaar

Rosa Verde — это не аромат для впечатления. Это аромат для себя. Чистый, воздушный, словно свежий холст после душа.

Ранее мы писали о том, какие ароматы будут актуальными во все сезоны за счет своей уникальности.

Также мы сообщали о женских духах, которые буквально созданы для осени, а точнее холодного времени года.

мода духи аромат стиль запах
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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