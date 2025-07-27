Які парфуми краще оминати стороною — лише зіпсують ваш образ

Дівчина наносить парфум. Фото: Pexels

Неочікувано парфумом, який подобається далеко не всім, став Coco Mademoiselle Parfum Chanel. Цей аромат з сильним шлейфом позаочі називають класикою, яка насправді душить.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Чим пахне Coco Mademoiselle Parfum Chanel

Coco Mademoiselle Parfum Chanel — жіночий парфум, який має східні квіткові мотиви. Він розкривається нотами бергамоту, апельсину та грейпфрута. Середні ноти — троянда, лічі та жасмин. Завершують композицію ноти пачулі, ванілі, мускусу та ветивера.

Парфум Coco Mademoiselle Parfum Chanel. Фото з Instagram

Цей парфум став культовим, але через сильний шлейф його люблять далеко не всі. Густий солодкий аромат нагадує бабусині парфуми. Особливо важко його переносити в офісі чи закритому приміщенні.

Coco Mademoiselle Parfum Chanel — це класика, яка все ж вийшла з моди. Зараз перевагу віддають легшим та приємнішим ароматам. Адже такі пудрові парфуми не просто дратують, а можуть викликати навіть головний біль чи погане самопочуття.

Аромат Coco Mademoiselle Parfum Chanel. Фото з Instagram

Попри це, якщо ви все ж любите Coco Mademoiselle Parfum Chanel, не спішіть засмучуватись. Просто користуйтесь цим парфумом тоді, коли збираєтесь на прогулянку чи вихід в місто. Так навіть густий шлейф швидко розвіється й не доставить нікому дискомфорту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якими трьома ароматами можна користуватись круглий рік.

Також ми розповідали про те, який новий квітковий аромат підкорив серця модниць.