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Головна Мода Парфуми, які не личать нікому — тільки дратують запахом

Парфуми, які не личать нікому — тільки дратують запахом

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 19:50
Які парфуми краще оминати стороною — лише зіпсують ваш образ
Дівчина наносить парфум. Фото: Pexels

Неочікувано парфумом, який подобається далеко не всім, став Coco Mademoiselle Parfum Chanel. Цей аромат з сильним шлейфом позаочі називають класикою, яка насправді душить.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Чим пахне Coco Mademoiselle Parfum Chanel

Coco Mademoiselle Parfum Chanel — жіночий парфум, який має східні квіткові мотиви. Він розкривається нотами бергамоту, апельсину та грейпфрута. Середні ноти — троянда, лічі та жасмин. Завершують композицію ноти пачулі, ванілі, мускусу та ветивера.

Чим пахне Coco Mademoiselle Parfum Chanel
Парфум Coco Mademoiselle Parfum Chanel. Фото з Instagram

Цей парфум став культовим, але через сильний шлейф його люблять далеко не всі. Густий солодкий аромат нагадує бабусині парфуми. Особливо важко його переносити в офісі чи закритому приміщенні.

Coco Mademoiselle Parfum Chanel — це класика, яка все ж вийшла з моди. Зараз перевагу віддають легшим та приємнішим ароматам. Адже такі пудрові парфуми не просто дратують, а можуть викликати навіть головний біль чи погане самопочуття.

Чим пахнуть парфуми Coco Mademoiselle Parfum Chanel
Аромат Coco Mademoiselle Parfum Chanel. Фото з Instagram

Попри це, якщо ви все ж любите Coco Mademoiselle Parfum Chanel, не спішіть засмучуватись. Просто користуйтесь цим парфумом тоді, коли збираєтесь на прогулянку чи вихід в місто. Так навіть густий шлейф швидко розвіється й не доставить нікому дискомфорту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якими трьома ароматами можна користуватись круглий рік.

Також ми розповідали про те, який новий квітковий аромат підкорив серця модниць.

мода духи парфуми краса аромат
Ірина Нечутова - Редактор
Автор:
Ірина Нечутова
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