Какие духи лучше обходить стороной — только испортят ваш образ

Девушка наносит парфюм. Фото: Pexels

Неожиданно парфюмом, который нравится далеко не всем, стал Coco Mademoiselle Parfum Chanel. Этот аромат с сильным шлейфом за глаза называют классикой, которая на самом деле душит.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Чем пахнет Coco Mademoiselle Parfum Chanel

Coco Mademoiselle Parfum Chanel — женский парфюм, который имеет восточные цветочные мотивы. Он раскрывается нотами бергамота, апельсина и грейпфрута. Средние ноты — роза, личи и жасмин. Завершают композицию ноты пачули, ванили, мускуса и ветивера.

Парфюм Coco Mademoiselle Parfum Chanel. Фото из Instagram

Этот парфюм стал культовым, но из-за сильного шлейфа его любят далеко не все. Густой сладкий аромат напоминает бабушкины духи. Особенно трудно его переносить в офисе или закрытом помещении.

Coco Mademoiselle Parfum Chanel — это классика, которая все же вышла из моды. Сейчас предпочтение отдают более легким и приятным ароматам. Ведь такие пудровые духи не просто раздражают, а могут вызвать даже головную боль или плохое самочувствие.

Аромат Coco Mademoiselle Parfum Chanel Coco Mademoiselle Parfum. Фото из Instagram

Несмотря на это, если вы все же любите Coco Mademoiselle Parfum Chanel, не спешите расстраиваться. Просто пользуйтесь этим парфюмом тогда, когда собираетесь на прогулку или выход в город. Так даже густой шлейф быстро развеется и не доставит никому дискомфорта.

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