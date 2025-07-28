Ідеальні парфуми для кожного знака Зодіаку — який обрати

Парфуми. Фото: Freepik

Зірки підказують, що у кожної жінки має бути свій фірмовий запах. Не просто парфум, а аромат, що відображає її натуру, настрій і внутрішній світ. Погляньмо, які аромати ідеально пасують кожному знаку Зодіаку і що саме варто спробувати.

Новини.LIVE підібрав кожній свій аромат.

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Овен



Яскрава, смілива, непередбачувана — жінка-Овен завжди на крок попереду. Її енергії пасує щось свіже, але з характером — трави, лаванди, краплі спецій. Тому тут варто спробувати Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum — аромат лаванди, апельсинового цвіту і мускусу.

Телець



Земна, витончена, чуттєва. Жінка-Телець не любить метушні, цінує комфорт і сталість. Її аромат має бути теплим і природним. Тому для неї буде ідеальним Chanel Chance Eau Tendre — делікатна суміш грейпфрута, жасмину та білих квітів.

Chanel Chance Eau Tendre. Фото: Brocard

Близнюки



Непередбачувані, дотепні, з легкістю змінюють настрій. Їхній парфум має бути легким, ігровим, з квітковим шлейфом. Їм радимо Dolce & Gabbana Light Blue — свіжість лимона і жасмину з теплим деревним відтінком.

Рак



Ніжна, глибока, трохи загадкова. Жінка-Рак цінує спогади та атмосферу. Її аромат повинен бути як обійми: солодкий, м’який, теплий. Тому їм можна спробувати Miss Dior Blooming Bouquet — поєднання півоній, троянд і білого мускусу.

Лев



Горда, розкішна, впевнена в собі. Аромат для Левиці — це парфум із заявою, щось помітне, з нотками влади. Tom Ford Black Orchid — інтенсивний аромат з чорним трюфелем, орхідеєю та пачулі. Можливо він підійде саме вам.

Tom Ford Black Orchid. Фото: Brocard

Діва



Витончена, інтелігентна, в міру стримана. Дівам пасують чисті, доглянуті аромати без зайвого галасу. Серед таких Chloé Eau de Parfum — в них відчувається делікатна троянда з натяком на пудру та свіжість.

Терези



Чарівні, стильні, з вродженим почуттям краси. Їм пасують гармонійні, ніжні, але незабутні запахи. Такі як Narciso Rodriguez For Her — аромат з квітковим серцем, мускусом і трохи ванілі.

Скорпіон



Пристрасна, глибока, магнетична. Її парфум — це спокуса у флаконі, щось темне й солодке. Щось таке дарують парфуми YSL Black Opium — кава, ваніль і жасмин у потужному, чуттєвому поєднанні.

YSL Black Opium. Фото: make up

Стрілець



Вільна, легка на підйом, оптимістка. Стрільцям ідуть енергійні, яскраві аромати з нотками пригод. Наприклад, Hermès Twilly d’Hermès — імбир, тубероза та сандал, що грають на контрастах.

Козоріг



Стримана, сильна, розсудлива. Вона не потребує яскравого аромату — їй пасує класика зі смаком. Культовий аромат Dior J’adore саме для них — елегантний мікс жасмину, іланг-ілангу і троянди.

Водолій



Незалежна, творча, нетипова. Водолії обирають незвичні запахи, в яких присутні нотки загадки. Аромат Mugler Alien саме такий — амбра, деревина та жасмин у футуристичному звучанні.

Mugler Alien. Фото: make up

Риби



Мрійлива, ніжна, вразлива. Рибам пасують парфуми з легкою солодкістю та натяком на казку. До слова, Viktor & Rolf Flowerbomb подарує як раз незабутній аромат квітів із солодкою ванільною ноткою в кінці.

Раніше ми писали про те, в яких парфумах жахливий запах.

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