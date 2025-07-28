Идеальные духи для каждого знака Зодиака — какой выбрать

Духи. Фото: Freepik

Звезды подсказывают, что у каждой женщины должен быть свой фирменный запах. Не просто парфюм, а аромат, отражающий ее натуру, настроение и внутренний мир. Давайте посмотрим, какие ароматы идеально подходят каждому знаку Зодиака и что именно стоит попробовать.

Новини.LIVE подобрал каждой свой аромат.

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Овен



Яркая, смелая, непредсказуемая — женщина-Овен всегда на шаг впереди. Ее энергии подходит что-то свежее, но с характером — травы, лаванды, капли специй. Поэтому здесь стоит попробовать Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum — аромат лаванды, апельсинового цвета и мускуса.

Телец



Земная, утонченная, чувственная. Женщина-Телец не любит суеты, ценит комфорт и постоянство. Ее аромат должен быть теплым и естественным. Поэтому для нее будет идеальным Chanel Chance Eau Tendre — деликатная смесь грейпфрута, жасмина и белых цветов.

Chanel Chance Eau Tendre. Фото: Brocard

Близнецы



Непредсказуемы, остроумны, с легкостью меняют настроение. Их парфюм должен быть легким, игровым, с цветочным шлейфом. Им советуем Dolce & Gabbana Light Blue — свежесть лимона и жасмина с теплым древесным оттенком.

Рак



Нежная, глубокая, немного загадочная. Женщина-Рак ценит воспоминания и атмосферу. Ее аромат должен быть как объятия: сладкий, мягкий, теплый. Поэтому им можно попробовать Miss Dior Blooming Bouquet — сочетание пионов, роз и белого мускуса.

Лев



Гордая, роскошная, уверенная в себе. Аромат для Львицы — это парфюм с заявлением, что-то заметное, с нотками власти. Tom Ford Black Orchid — интенсивный аромат с черным трюфелем, орхидеей и пачули. Возможно он подойдет именно вам.

Tom Ford Black Orchid. фото: Brocard

Дева



Утонченная, интеллигентная, в меру сдержанная. Девам подходят чистые, ухоженные ароматы без лишней шумихи. Среди таких Chloé Eau de Parfum — в них чувствуется деликатная роза с намеком на пудру и свежесть.

Весы



Очаровательные, стильные, с врожденным чувством красоты. Им подходят гармоничные, нежные, но незабываемые запахи. Такие, как Narciso Rodriguez For Her — аромат с цветочным сердцем, мускусом и немного ванили.

Скорпион



Страстная, глубокая, магнетическая. Ее парфюм — это соблазн во флаконе, что-то темное и сладкое. Нечто такое дарят духи YSL Black Opium — кофе, ваниль и жасмин в мощном, чувственном сочетании.

YSL Black Opium. Фото: make up

Стрелец



Свободная, легкая на подъем, оптимистка. Стрельцам идут энергичные, яркие ароматы с нотками приключений. Например, Hermès Twilly d'Hermès — имбирь, тубероза и сандал, играющие на контрастах.

Козерог



Сдержанная, сильная, рассудительная. Она не нуждается в ярком аромате — ей подходит классика со вкусом. Культовый аромат Dior J'adore именно для них — элегантный микс жасмина, иланг-иланга и розы.

Водолей



Независимая, творческая, нетипичная. Водолеи выбирают необычные запахи, в которых присутствуют нотки загадки. Аромат Mugler Alien именно такой — амбра, древесина и жасмин в футуристическом звучании.

Mugler Alien Фото: make up

Рыбы



Мечтательная, нежная, ранимая. Рыбам подходят духи с легкой сладостью и намеком на сказку. К слову, Viktor & Rolf Flowerbomb подарит как раз незабываемый аромат цветов со сладкой ванильной ноткой в конце.

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