На какую часть тела нельзя брызгать духи — распространенная ошибка

Девушка наносит духи на тело. Фото: Freepik

Мы все стремимся иметь приятный аромат. Иногда так хочется, чтобы он оставался с нами надолго — вот и тянется рука распылить духи не только на шею или запястья, но и на волосы. Но, к сожалению, именно это — самая большая ошибка, которую можно сделать с любимым ароматом.

Об этом пишет "РБК-Украина".

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Почему нельзя наносить духи на волосы

Духи — это не спрей для волос, а настоящий "коктейль" спиртов и синтетических веществ. Спирт, который является основой большинства ароматов, буквально забирает из волос влагу. После такого "ухода" локоны становятся сухими, ломкими, безжизненными. Особенно пострадают окрашенные волосы — алкоголь вымывает пигмент, и цвет тускнеет уже через несколько дней.

А еще духи могут нарушить структуру волос. Они поднимают защитные чешуйки (кутикулу), делая их шероховатыми, пористыми и чрезвычайно уязвимыми. Особенно если вы часто пользуетесь феном или выравниваете пряди щипцами — эффект будет двойным.

Девушка держит в руках духи. Фото: Freepik

Что происходит с волосами во время регулярного нанесения духов:

локоны становятся сухими, теряют естественный блеск и мягкость;

волосы начинают ломаться и сечься, особенно на кончиках;

цвет быстро смывается — даже самая дорогая краска долго не продержится;

может появиться зуд или раздражение на коже головы.

Кроме спирта, духи содержат еще и ароматизаторы, фиксаторы и синтетические вещества, которые "оседают" на волосах и образуют налет. И нет, это не тот блеск, которого мы все хотим. Наоборот, волосы начинают тускнеть, быстрее жирнеют или наоборот — пересыхают.

Девушка расстроена состоянием волос. Фото: Freepik

Поэтому, если очень хочется, чтобы аромат был ощутим на волосах — лучше выбрать специальные парфюмированные спреи для волос. Они не содержат агрессивного спирта, имеют легкий ухаживающий эффект и не портят локоны. А еще можно просто нанести аромат на расческу и несколько раз провести ею по сухим волосам — эффект будет, но без вреда.

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