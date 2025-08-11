Правда о мужских шампунях — можно женщинам ими мыть волосы или нет

Девушке моют волосы в салоне. Фото: Freepik

Еще несколько десятилетий назад в ванной комнате стоял один-единственный флакон шампуня для всей семьи. Никто тогда не задумывался, кому он "подходит" больше — мужчине, женщине или ребенку. Сегодня же полки магазинов ломятся от многообразия и каждый может найти "свое" идеальное средство.

В Ukr.Media объяснили, что одного шампуня для всех больше не существует.

Мужской шампунь для женщин

Мужские волосы и кожа головы имеют другую структуру, чем у женщин. Даже уровень pH отличается: у женщин он выше, а значит и формула шампуня другая. Разово помыть голову мужским средством можно, но если делать это постоянно, волосы станут суше, жестче и могут даже начать выпадать. Мужские шампуни обычно имеют более насыщенный аромат, более сильные моющие компоненты и антибактериальные добавки, созданные для нужд мужской кожи.

Детский шампунь для взрослых

Кажется, что детский шампунь — это самое нежное, чем можно помыть голову. И это правда, ведь он почти не содержит агрессивных веществ. Но для взрослых волос он слишком "мягкий". Если вы пользовались лаком, пенкой или маслом для стайлинга, детский шампунь вряд ли сможет полностью вымыть эти средства. К тому же он не борется с перхотью и другими проблемами кожи головы — просто потому, что для этого не создан.

Девушка моет волосы. Фото: Freepik

Шампуни для животных

Существует миф, что "лошадиный шампунь" или другие зоосредства творят чудеса с волосами. На самом деле они разработаны под нужды животных, с учетом их кожи и шерсти. Например, конский шампунь убирает пот и грязь с гривы, но для человеческих волос может оказаться слишком жестким, высушить их и вызвать зуд. То же касается и шампуней для собак или кошек — в них могут быть компоненты, вызывающие аллергию у людей.

А вот помыть своего любимца человеческим шампунем можно разве что один раз, если нет выбора. Постоянно так делать не стоит — средство просто не справится с загрязнением, шерсть будет плохо вымываться и быстро путаться.

