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Головна Мода Тонке волосся теж може бути красивим — ввесь секрет у догляді

Тонке волосся теж може бути красивим — ввесь секрет у догляді

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 11:14
Догляд за тонким волоссям — що зробить локони по-справжньому красивими
Тонке волосся. Фото: Freepik

Тонке волосся — проблема багатьох жінок. Однак зробити його красивим, здоровим та об'ємним не так вже й складно. Варто лише дотримуватися кількох порад.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як доглядати за тонким волоссям

Оберіть необхідний догляд

Для тонкого волосся підійдуть безсульфатні й себорегулюючі засоби. Забудьте про засоби з важкою текстурою. Вам не підійдуть олії чи гелі, адже вони лише перенавантажать пасма. Для укладки користуйтесь легкими пінками, мусами чи спреями.

Мийте голову правильно

До тонкого волосся потрібно ставитись дуже обережно. Акуратно нанесіть на шкіру голови шампунь та помасажуйте. Вода має бути кімнатної температури, адже занадто гаряча — буде стимулювати вироблення шкірного сала, а холодна — не вимиватиме гарно.

Як доглядати за тонким волоссям
Дівчина миє волосся. Фото: Freepik

Пам'ятайте про правила укладки

Обов'язково використовуйте термозахист перед тим, як сушити волосся. Вибирайте мінімальний режим, він не буде шкодити локонам. Забудьте про високі температури. Це стосується як фена, так й плойок чи вирівнювачів.

Використовуйте якісні гребінці

Неправильно підібрані гребінці призведуть до випадання та ламкості волосся. Наприклад, не варто обирати металеві щітки та моделі з жорсткого пластику. Віддавайте перевагу гнучкому нейлону чи натуральній щетині.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які зачіски з 50-х стали популярними в цьому сезоні.

Також ми розповідали про те, яке фарбування не нашкодить волоссю й буде актуальним завжди.

мода поради волосся краса догляд
Ірина Нечутова - Редактор
Автор:
Ірина Нечутова
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