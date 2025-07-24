Чи підходить господарське мило для щоденного миття голови — думка фахівців

Мокре волосся у дівчини. Фото: Freepik

Про господарське мило ходять справжні легенди. Кажуть, наші бабусі мили ним голову і мали при цьому густу, міцну, блискучу шевелюру. Мовляв, ніяких шампунів тоді не було, а коси мали розкішний вигляд.

Новини.LIVE розповість, чи справді це працює і чи варто повторювати їхній досвід сьогодні.

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Чи може бути корисним господарське мило для волосся

Господарське мило — це не просте мило. Насправді воно досить агресивне до шкіри та волосся. Якщо мити голову ним постійно, можна отримати не шовковисте волосся, а зовсім інший ефект: сухі кінчики, ламкі пасма, свербіж шкіри та навіть лупу. Волосся може здаватися жирнішим уже наступного дня після миття — це реакція шкіри на подразнення.

Господарське мило. Фото: Freepik

Є й такий міф: господарське мило нібито зупиняє випадіння волосся. Проте на думку трихологів, випадіння може бути сигналом, що щось не так у самому організмі. Причини можуть бути різні: нестача вітамінів, гормональні збої, стрес або інші фактори. І вирішити це милом точно не вийде.

Проте бувають ситуації, коли немає під рукою нічого, крім шматка господарського мила. Якщо вже зовсім критично — один раз можна. Але є умова: після такого миття обов’язково треба нейтралізувати дію лугів, що є в цьому милі. Для цього використовують розчин звичайного столового оцту з водою (1 столова ложка на літр води) і добре прополіскують волосся.

Миття волосся. Фото: Freepik

Підсумок простий: господарське мило — це не варіант для щоденного догляду за волоссям. Навіть якщо бабусі так робили, часи й умови змінились. Волосся потребує ніжного догляду, а не жорсткого експерименту. Якщо хочеться зберегти шевелюру здоровою та красивою — краще обрати засоби, розроблені саме для волосся.

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