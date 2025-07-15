Як правильно доглядати за волоссям вдома — усе, що потрібно знати

Професійний догляд за волоссям вдома — що для цього потрібно
Красиве та здорове волосся не потребує мільйона баночок — достатньо зрозуміти, які етапи дійсно необхідні, а які — просто маркетинговий шум. У цій статті ми розкладаємо все по поличках: що варто робити регулярно, а від чого можна сміливо відмовитись.
Новини.LIVE розповість детально про етапи правильного догляду за волоссям.
Основні етапи догляду за волоссям
Щоб волосся мало доглянутий вигляд, потрібні лише два ключові кроки: очищення і кондиціонування. Є ще третій — захист, але він залежить від вашого типу волосся і способу життя.
Очищення
Правильний шампунь — це не лише про чистоту. Він впливає на ріст волосся, здоров’я шкіри голови і навіть на те, чи буде з’являтись лупа.
Очищення допомагає:
- позбутись залишків стайлінгу, пилу і шкірного жиру;
- запобігти закупорці пор;
- очистити шкіру голови від мертвих клітин;
- підготувати волосся до наступних етапів догляду.
Якщо шампунь підібрано неправильно або ви нехтуєте очищенням, можливі наслідки — свербіж, випадіння волосся, лупа або сухість.
Зволоження
Цей крок — must have для будь-якого типу волосся. До кондиціонуючих засобів належать не тільки звичні кондиціонери, а й маски, бальзами, флюїди.
Що роблять кондиціонуючі засоби:
- закривають лусочки волосся, роблячи його гладким;
- зменшують пухнастість;
- утримують вологу;
- відновлюють pH;
- допомагають легко розчісувати волосся;
- захищають від агресивного зовнішнього середовища.
Не всім потрібні білкові відновлюючі засоби або незмивні кондиціонери — усе залежить від стану волосся.
Захист
Цей етап важливий, але не для всіх. Якщо ви щодня користуєтесь феном або вирівнювачем, термозахист обов’язковий. Якщо ж ні, то можна обійтись базовим доглядом.
Деякі шампуні й маски вже містять силікони або полімери, які утворюють захисну плівку. Але якщо у вас пошкоджене, довге або пористе волосся — варто додатково використовувати незмивні засоби з термозахисною дією.
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