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Головна Мода Секрет густого волосся — як позбутись тонких локонів

Секрет густого волосся — як позбутись тонких локонів

Ua en ru
Дата публікації: 12 липня 2025 11:14
Як зробити волосся густішим — прості поради, що допоможуть кожній
Дівчина розчісує волосся. Фото: Freepik

Чимало жінок страждають через тонке волосся та мріють зробити його густішим. Є кілька простих, але дієвих порад, які справді допоможуть це зробити.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Поради, що допоможуть зробити волосся густішим

Насичуйте волосся вітамінами

Аби зробити локони красивими, варто користуватись поживними засобами — масками та кремами. Вітамінізовані розчини варто наносити на чисте волосся. Це зміцнить його та активує ріст.

Правильно мийте волосся

Наносити шампунь варто виключно на прикореневу зону та шкіру голови. Цього вистачить, аби добре зняти забруднення, але не пересушити кінчики. А от бальзам варто наносити на всю довжину, оминаючи корені.

Поради, що допоможуть зробити волосся густішим
Дівчина наносить засіб на волосся. Фото: Freepik

Сушіть волосся феном

Насправді фен не пересушує волосся, а навпаки допомагає додати об'єму та укладати локони. Варто сушити волосся вниз головою та обов'язково використовувати термозахист.

Експериментуйте із зачіскою

Іноді, аби додати тонкому волоссю візуального об'єму й густоти, достатньо просто змінити проділ. Або ж спробуйте укласти волосся насадкою для гофрування. А от випрямляч, навпаки, відкладіть убік. 

Поради, що допоможуть зробити волосся густішим
Рівне волосся. Фото: Freepik

Додати блиску

Замаскувати рідке волосся можна й за допомогою фарбування. Однотонний колір, особливо темний, зробить локони візуально плоскими. Додайте зачісці відблисків та переливів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яке фарбування цього літа буде модним.

Також ми розповідали про те, які стрижки варто обирати у 2025 році.

мода поради волосся краса випадіння волосся
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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