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Главная Мода Секрет густых волос — как избавиться от тонких локонов

Секрет густых волос — как избавиться от тонких локонов

Ua en ru
Дата публикации 12 июля 2025 11:14
Как сделать волосы гуще — простые советы, которые помогут каждой
Девушка расчесывает волосы. Фото: Freepik

Многие женщины страдают из-за тонких волос и мечтают сделать их гуще. Есть несколько простых, но действенных советов, которые действительно помогут это сделать.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Советы, которые помогут сделать волосы гуще

Насыщайте волосы витаминами

Чтобы сделать локоны красивыми, стоит пользоваться питательными средствами — масками и кремами. Витаминизированные растворы следует наносить на чистые волосы. Это укрепит их и активирует рост.

Правильно мойте волосы

Наносить шампунь следует исключительно на прикорневую зону и кожу головы. Этого хватит, чтобы хорошо снять загрязнения, но не пересушить кончики. А вот бальзам следует наносить на всю длину, минуя корни.

Поради, що допоможуть зробити волосся густішим
Девушка наносит средство на волосы. Фото: Freepik

Сушите волосы феном

На самом деле фен не пересушивает волосы, а наоборот помогает добавить объема и укладывать локоны. Стоит сушить волосы вниз головой и обязательно использовать термозащиту.

Экспериментируйте с прической

Иногда, чтобы добавить тонким волосам визуального объема и густоты, достаточно просто изменить пробор. Или же попробуйте уложить волосы насадкой для гофрирования. А вот выпрямитель, наоборот, отложите в сторону.

Поради, що допоможуть зробити волосся густішим
Ровные волосы. Фото: Freepik

Добавить блеска

Замаскировать редкие волосы можно и с помощью окрашивания. Однотонный цвет, особенно темный, сделает локоны визуально плоскими. Добавьте прическе бликов и переливов.

Напомним, ранее мы писали о том, какое окрашивание этим летом будет модным.

Также мы рассказывали о том, какие стрижки стоит выбирать в 2025 году.

мода советы волосы красота выпадение волос
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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