Как сделать волосы гуще — простые советы, которые помогут каждой

Секрет густых волос — как избавиться от тонких локонов
Многие женщины страдают из-за тонких волос и мечтают сделать их гуще. Есть несколько простых, но действенных советов, которые действительно помогут это сделать.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Советы, которые помогут сделать волосы гуще
Насыщайте волосы витаминами
Чтобы сделать локоны красивыми, стоит пользоваться питательными средствами — масками и кремами. Витаминизированные растворы следует наносить на чистые волосы. Это укрепит их и активирует рост.
Правильно мойте волосы
Наносить шампунь следует исключительно на прикорневую зону и кожу головы. Этого хватит, чтобы хорошо снять загрязнения, но не пересушить кончики. А вот бальзам следует наносить на всю длину, минуя корни.
Сушите волосы феном
На самом деле фен не пересушивает волосы, а наоборот помогает добавить объема и укладывать локоны. Стоит сушить волосы вниз головой и обязательно использовать термозащиту.
Экспериментируйте с прической
Иногда, чтобы добавить тонким волосам визуального объема и густоты, достаточно просто изменить пробор. Или же попробуйте уложить волосы насадкой для гофрирования. А вот выпрямитель, наоборот, отложите в сторону.
Добавить блеска
Замаскировать редкие волосы можно и с помощью окрашивания. Однотонный цвет, особенно темный, сделает локоны визуально плоскими. Добавьте прическе бликов и переливов.
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