Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Модне фарбування літа-2025 — його часто обирають зірки і блогери

Модне фарбування літа-2025 — його часто обирають зірки і блогери

Ua en ru
Дата публікації: 2 липня 2025 16:01
Фарбування волосся, що замінило балаяж у 2025 році — модний хіт
Дівчина прийшла на фарбування волосся. Фото: Freepik

Забудьте про складні фарбування, які вимагають частих походів до салону — влітку 2025 року в моді максимально "живий" і сонячний колір волосся, який має природний, красивий вигляд і не потребує постійного оновлення. Мова йде про Jam blonde — головне фарбування літа, яке вже носять Блейк Лайвлі, Роузі Гантінгтон-Вайтлі та інші красуні зі світових обкладинок.

Новини.LIVE розповість більше про це трендове фарбування.

Реклама
Читайте також:

Jam blonde — це не просто ще один відтінок блонду. Його придумали фанати б’юті-сфери з Instagram, які порівнюють колір з апельсиновим джемом: теплий, золотистий, ніби напоєний сонцем. З таким кольором ви наче щойно повернулись з моря — волосся трохи вигоріло, шкіра трохи загоріла, а загалом повний ефект "відпочила, а не фарбувалась".

Фарбування, що буде в моді в 2025 рік
Роузі Гантінгтон-Вайтлі. Фото з Instagram

Чому всі божеволіють від Jam blonde

Підходить всім — і блондинкам, і брюнеткам. Натуральні корені можна залишити як є, адже їх не потрібно фарбувати. Ще з плюсів те, що фарбування тримається все літо — ідеально для тих, хто не хоче бігати в салон кожні три тижні.

Не потребує така зачіска навіть холодного тонування — попелясті відтінки залишаємо для зими. За допомогою такого фарбування можна ще й легко освіжити обличчя — особливо, якщо освітлити кілька прядок біля лиця.

Бейонсе давно обирає саме це фарбування
Бейонсе. Фото з Instagram

Суть проста: стиліст додає теплі карамельні або золотисті нотки до основного кольору, робить легкий перехід ближче до кінчиків, наче волосся вигоріло на сонці. Така розтяжка має максимально природний й ніжний вигляд. А ще пасма залишаються живими, блискучими, об’ємними. 

Блейк Лайвлі дивує завжди волоссям
Блейк Лайвлі. Фото з Instagram

Головне, не забувати про регулярне зволоження. Маски, масла, кондиціонери — ваші найкращі друзі. І, звісно, капелюхи. Не тільки тому, що це модно, а й, тому що вони захищають волосся від вигоряння та ламкості.

Раніше ми писали про те, які кольори волосся ще й дарують легкий ефект омолодження.

Також ми повідомляли, в які міфи по догляду за волоссям досі вірить більшість, а дарма.

мода знаменитості зачіски волосся стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації