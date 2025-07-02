Фарбування волосся, що замінило балаяж у 2025 році — модний хіт

Дівчина прийшла на фарбування волосся. Фото: Freepik

Забудьте про складні фарбування, які вимагають частих походів до салону — влітку 2025 року в моді максимально "живий" і сонячний колір волосся, який має природний, красивий вигляд і не потребує постійного оновлення. Мова йде про Jam blonde — головне фарбування літа, яке вже носять Блейк Лайвлі, Роузі Гантінгтон-Вайтлі та інші красуні зі світових обкладинок.

Новини.LIVE розповість більше про це трендове фарбування.

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Jam blonde — це не просто ще один відтінок блонду. Його придумали фанати б’юті-сфери з Instagram, які порівнюють колір з апельсиновим джемом: теплий, золотистий, ніби напоєний сонцем. З таким кольором ви наче щойно повернулись з моря — волосся трохи вигоріло, шкіра трохи загоріла, а загалом повний ефект "відпочила, а не фарбувалась".

Роузі Гантінгтон-Вайтлі. Фото з Instagram

Чому всі божеволіють від Jam blonde

Підходить всім — і блондинкам, і брюнеткам. Натуральні корені можна залишити як є, адже їх не потрібно фарбувати. Ще з плюсів те, що фарбування тримається все літо — ідеально для тих, хто не хоче бігати в салон кожні три тижні.

Не потребує така зачіска навіть холодного тонування — попелясті відтінки залишаємо для зими. За допомогою такого фарбування можна ще й легко освіжити обличчя — особливо, якщо освітлити кілька прядок біля лиця.

Бейонсе. Фото з Instagram

Суть проста: стиліст додає теплі карамельні або золотисті нотки до основного кольору, робить легкий перехід ближче до кінчиків, наче волосся вигоріло на сонці. Така розтяжка має максимально природний й ніжний вигляд. А ще пасма залишаються живими, блискучими, об’ємними.

Блейк Лайвлі. Фото з Instagram

Головне, не забувати про регулярне зволоження. Маски, масла, кондиціонери — ваші найкращі друзі. І, звісно, капелюхи. Не тільки тому, що це модно, а й, тому що вони захищають волосся від вигоряння та ламкості.

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