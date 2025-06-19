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Головна Мода Трендові кольори волосся, що візуально омолоджують на 10 років

Трендові кольори волосся, що візуально омолоджують на 10 років

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 16:01
Кольори волосся, які візуально роблять молодшою — ідеї на 2025
Жінка на фарбуванні волосся. Фото: Freepik
Ключові моменти Трендові варіанти фарбування волосся у 2025 році

Якщо не хочеться поки здаватися старшою, є кілька перевірених способів "відмотати" час за допомогою фарби для волосся. Не обов’язково робити радикальні зміни — іноді достатньо лише трохи змінити відтінок, щоб освіжити обличчя.

Про це пише New Beauty.

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Трендові варіанти фарбування волосся у 2025 році

Мікроблондування

Якщо окремі пасма зробити трохи світлішими, з’являється глибина, об'єм і природне сяйво. Так ніби на вас завжди гарне світло. Саме в цьому суть мікроблондування — дуже дрібні світлі відблиски, які не кидаються в очі, але працюють на вашу користь.

Блонд ніколи не покидав тренди
Мікроблондування. Фото з Instagram

Світлі акценти біля обличчя

Техніка балаяж давно стала хітом, але справжню магію вона творить тоді, коли світлі пасма зосереджені навколо обличчя. Це не тільки освіжає, але й виділяє найгарніші риси — очі, вилиці, контур обличчя. Погляд стає відкритішим, обличчя — м’якшим.

Балаяж в моді вже роками
Балаяж. Фото з Instagram

Теплий каштан замість холодного темного

Темне волосся іноді робить риси суворішими, а це — плюс далеко не для всіх. Але якщо додати трохи теплоти — карамелі, шоколаду, золотистих тонів — образ одразу змінюється. Стає м’яким, живим, більш "сонячним". А це завжди асоціюється з молодістю.

Для власниць темного волосся ідеально підійде такий варіант
Теплий каштан. Фото з Instagram

Карамельні тони

Вони пасують майже всім і можуть бути світлішими або глибшими, ближчими до темного каштана — залежно від вашого кольоротипу. Але ефект один: волосся має доглянутий та блискучий вигляд, а обличчя свіже. Особливо добре ці відтінки "працюють" на кучерях або хвилястому волоссі.

Підбирайте колір волосся з розумом
Волосся з карамельним відтінком. Фото з Instagram

Відтінки кориці

Коричневе волосся з відтінком кориці — ідеальне рішення, якщо не хочеться ставати блондинкою, але хочеться оновити вигляд. Такий колір додає тепла, але не "тисне".

Відтінок кориці у волоссі має трендовий вигляд
Відтінок кориці. Фото з Instagram

Він добре пасує і до світлої шкіри, і до засмаглої. І головне не вимагає постійного підфарбовування.

Раніше ми писали про те, як стильно можна укласти стрижку боб цього літа.

Також ми повідомляли про універсальну стрижку волосся для усіх жінок.

мода тренди зачіски волосся стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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