Кольори волосся, які візуально роблять молодшою — ідеї на 2025

Жінка на фарбуванні волосся. Фото: Freepik

Якщо не хочеться поки здаватися старшою, є кілька перевірених способів "відмотати" час за допомогою фарби для волосся. Не обов’язково робити радикальні зміни — іноді достатньо лише трохи змінити відтінок, щоб освіжити обличчя.

Про це пише New Beauty.

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Мікроблондування

Якщо окремі пасма зробити трохи світлішими, з’являється глибина, об'єм і природне сяйво. Так ніби на вас завжди гарне світло. Саме в цьому суть мікроблондування — дуже дрібні світлі відблиски, які не кидаються в очі, але працюють на вашу користь.

Мікроблондування. Фото з Instagram

Світлі акценти біля обличчя

Техніка балаяж давно стала хітом, але справжню магію вона творить тоді, коли світлі пасма зосереджені навколо обличчя. Це не тільки освіжає, але й виділяє найгарніші риси — очі, вилиці, контур обличчя. Погляд стає відкритішим, обличчя — м’якшим.

Балаяж. Фото з Instagram

Теплий каштан замість холодного темного

Темне волосся іноді робить риси суворішими, а це — плюс далеко не для всіх. Але якщо додати трохи теплоти — карамелі, шоколаду, золотистих тонів — образ одразу змінюється. Стає м’яким, живим, більш "сонячним". А це завжди асоціюється з молодістю.

Теплий каштан. Фото з Instagram

Карамельні тони

Вони пасують майже всім і можуть бути світлішими або глибшими, ближчими до темного каштана — залежно від вашого кольоротипу. Але ефект один: волосся має доглянутий та блискучий вигляд, а обличчя свіже. Особливо добре ці відтінки "працюють" на кучерях або хвилястому волоссі.

Волосся з карамельним відтінком. Фото з Instagram

Відтінки кориці

Коричневе волосся з відтінком кориці — ідеальне рішення, якщо не хочеться ставати блондинкою, але хочеться оновити вигляд. Такий колір додає тепла, але не "тисне".

Відтінок кориці. Фото з Instagram

Він добре пасує і до світлої шкіри, і до засмаглої. І головне не вимагає постійного підфарбовування.

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