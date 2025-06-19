Кольори волосся, які візуально роблять молодшою — ідеї на 2025

Трендові кольори волосся, що візуально омолоджують на 10 років
Якщо не хочеться поки здаватися старшою, є кілька перевірених способів "відмотати" час за допомогою фарби для волосся. Не обов’язково робити радикальні зміни — іноді достатньо лише трохи змінити відтінок, щоб освіжити обличчя.
Про це пише New Beauty.
Трендові варіанти фарбування волосся у 2025 році
Мікроблондування
Якщо окремі пасма зробити трохи світлішими, з’являється глибина, об'єм і природне сяйво. Так ніби на вас завжди гарне світло. Саме в цьому суть мікроблондування — дуже дрібні світлі відблиски, які не кидаються в очі, але працюють на вашу користь.
Світлі акценти біля обличчя
Техніка балаяж давно стала хітом, але справжню магію вона творить тоді, коли світлі пасма зосереджені навколо обличчя. Це не тільки освіжає, але й виділяє найгарніші риси — очі, вилиці, контур обличчя. Погляд стає відкритішим, обличчя — м’якшим.
Теплий каштан замість холодного темного
Темне волосся іноді робить риси суворішими, а це — плюс далеко не для всіх. Але якщо додати трохи теплоти — карамелі, шоколаду, золотистих тонів — образ одразу змінюється. Стає м’яким, живим, більш "сонячним". А це завжди асоціюється з молодістю.
Карамельні тони
Вони пасують майже всім і можуть бути світлішими або глибшими, ближчими до темного каштана — залежно від вашого кольоротипу. Але ефект один: волосся має доглянутий та блискучий вигляд, а обличчя свіже. Особливо добре ці відтінки "працюють" на кучерях або хвилястому волоссі.
Відтінки кориці
Коричневе волосся з відтінком кориці — ідеальне рішення, якщо не хочеться ставати блондинкою, але хочеться оновити вигляд. Такий колір додає тепла, але не "тисне".
Він добре пасує і до світлої шкіри, і до засмаглої. І головне не вимагає постійного підфарбовування.
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