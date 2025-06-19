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Главная Мода Трендовые цвета волос, которые визуально омолаживают на 10 лет

Трендовые цвета волос, которые визуально омолаживают на 10 лет

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 16:01
Цвета волос, которые визуально делают моложе — идеи на 2025 год
Женщина на окрашивании волос. Фото: Freepik
Ключові моменти Трендовые варианты окрашивания волос в 2025 году

Если не хочется пока казаться старше, есть несколько проверенных способов "отмотать" время с помощью краски для волос. Не обязательно делать радикальные изменения — иногда достаточно лишь немного изменить оттенок, чтобы освежить лицо.

Об этом пишет New Beauty.

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Микроблондирование

Если отдельные пряди сделать немного светлее, появляется глубина, объем и естественное сияние. Как будто на вас всегда красивый свет. Именно в этом суть микроблондирования — очень мелкие светлые блики, которые не бросаются в глаза, но работают в вашу пользу.

Блонд ніколи не покидав тренди
Микроблондирование. Фото из Instagram

Светлые акценты возле лица

Техника балаяж давно стала хитом, но настоящую магию она творит тогда, когда светлые пряди сосредоточены вокруг лица. Это не только освежает, но и выделяет самые красивые черты — глаза, скулы, контур лица. Взгляд становится более открытым, лицо — более мягким.

Балаяж в моді вже роками
Балаяж. Фото из Instagram

Теплый каштан вместо холодного темного

Темные волосы иногда делают черты лица более строгими, а это — плюс далеко не для всех. Но если добавить немного теплоты — карамели, шоколада, золотистых тонов — образ сразу меняется. Становится мягким, живым, более "солнечным". А это всегда ассоциируется с молодостью.

Для власниць темного волосся ідеально підійде такий варіант
Теплый каштан. Фото из Instagram

Карамельные тона

Они подходят почти всем и могут быть светлее или глубже, ближе к темному каштану — в зависимости от вашего цветотипа. Но эффект один: волосы выглядят ухоженными, блестящими, а лицо свежим. Особенно хорошо эти оттенки "работают" на кудрях или волнистых волосах.

Підбирайте колір волосся з розумом
Волосы с карамельным оттенком. Фото из Instagram

Оттенки корицы

Коричневые волосы с оттенком корицы — идеальное решение, если не хочется становиться блондинкой, но хочется обновить вид. Такой цвет добавляет тепла, но не "давит".

Відтінок кориці у волоссі має трендовий вигляд
Оттенок корицы. Фото из Instagram

Он хорошо подходит и к светлой коже, и к загорелой. И главное не требует постоянного подкрашивания.

Ранее мы писали о том, как стильно можно уложить стрижку боб этим летом.

Также мы сообщали об универсальной стрижке волос для всех женщин.

мода тренды прически волосы стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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