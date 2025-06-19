Цвета волос, которые визуально делают моложе — идеи на 2025 год

Трендовые цвета волос, которые визуально омолаживают на 10 лет
Если не хочется пока казаться старше, есть несколько проверенных способов "отмотать" время с помощью краски для волос. Не обязательно делать радикальные изменения — иногда достаточно лишь немного изменить оттенок, чтобы освежить лицо.
Об этом пишет New Beauty.
Трендовые варианты окрашивания волос в 2025 году
Микроблондирование
Если отдельные пряди сделать немного светлее, появляется глубина, объем и естественное сияние. Как будто на вас всегда красивый свет. Именно в этом суть микроблондирования — очень мелкие светлые блики, которые не бросаются в глаза, но работают в вашу пользу.
Светлые акценты возле лица
Техника балаяж давно стала хитом, но настоящую магию она творит тогда, когда светлые пряди сосредоточены вокруг лица. Это не только освежает, но и выделяет самые красивые черты — глаза, скулы, контур лица. Взгляд становится более открытым, лицо — более мягким.
Теплый каштан вместо холодного темного
Темные волосы иногда делают черты лица более строгими, а это — плюс далеко не для всех. Но если добавить немного теплоты — карамели, шоколада, золотистых тонов — образ сразу меняется. Становится мягким, живым, более "солнечным". А это всегда ассоциируется с молодостью.
Карамельные тона
Они подходят почти всем и могут быть светлее или глубже, ближе к темному каштану — в зависимости от вашего цветотипа. Но эффект один: волосы выглядят ухоженными, блестящими, а лицо свежим. Особенно хорошо эти оттенки "работают" на кудрях или волнистых волосах.
Оттенки корицы
Коричневые волосы с оттенком корицы — идеальное решение, если не хочется становиться блондинкой, но хочется обновить вид. Такой цвет добавляет тепла, но не "давит".
Он хорошо подходит и к светлой коже, и к загорелой. И главное не требует постоянного подкрашивания.
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