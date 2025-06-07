Найпопулярніші міфи про догляд за волоссям — ось як не треба робити

Дівчина доглядає за волоссям. Фото: Freepik

Про догляд за волоссям існує безліч міфів. Деякі з них не просто не мають нічого спільного з правдою, а можуть навіть нашкодити.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Міфи про догляд за волоссям

Волосся потрібно розчісувати якнайчастіше

Важливо розуміти, що будь-яке розчісування пошкоджує волосся. Через такий процес на кутикулі можуть з'являтись ушкодження у вигляді перерізу. Саме через це локони стають ламкими та сухими. Тож не варто при кожній нагоді та без неї розчісувати волосся.

Дівчина розчісує волосся. Фото: Freepik

Волосся звикає до шампуню

Ще один популярний міф — потрібно часто змінювати шампунь, аби волосся не звикало. Правда ж в тому, що шампунь просто може перестати вам підходити. Причин цьому може бути багато. Наприклад, сульфатний шампунь може пересушити шкіру голови, через що ви почнете відчувати сухість.

Маска та бальзам — це зовсім різні засоби

Зверніть увагу на склад маски та бальзаму. Насправді вони мають абсолютно схожі компоненти. Це не кардинально різні догляди. Тож не обов'язково потрібно користуватись і тим, і тим. Обирайте те, що вам підходить більше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому не варто рідко мити голову. Через це можуть виникнути серйозні проблеми.

Також ми розповідали про те, як довше зберегти волосся чистим. Прості поради допоможуть не мити голову щодня.