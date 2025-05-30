Чи потрібно змінювати шампунь для волосся влітку — це важливо враховувати

Дівчина миє волосся. Фото: Freepik

Влітку наше волосся переживає справжній стрес: палюче сонце, спека, вітер, морська й хлорована вода — усе це не на користь ані блиску, ані здоровому вигляду. І от щойно приходить літо, багато хто одразу ж біжить купувати "літній" шампунь, бо наче так треба. Але чи справді потрібно щось змінювати?

Новини.LIVE дасть відповідь на це питання.

Реклама

Читайте також:

Правда проста: якщо ваш шампунь добре справляється зі своєю роботою, очищає, зволожує та не викликає дискомфорту — змінювати його через календар точно не варто. Не існує якогось чарівного "літнього" шампуню. Але є дещо, що влітку додати в догляд таки варто.

Що допоможе захистити волосся від сонця

Головний убір

Так, звичайна панама або капелюх можуть зробити для вашого волосся більше, ніж дорогі засоби. Вони буквально затуляють його від шкідливого УФ-випромінювання.

Масла

Легка крапля олії (наприклад, кокосової або арганової) перед виходом на сонце створює плівку, яка захищає пасма й не дає волозі випаровуватись.

Дівчина розчісує волосся. Фото: Freepik

Спреї із захистом від сонця

Вони не замінять головний убір, але можуть дати додатковий щит. Просто нанесіть його перед виходом з дому.

Маски для глибокого відновлення

Щотижня влітку варто балувати волосся живильною маскою, бо сонце і вітер виснажують його швидше, ніж ми помічаємо.

Ще одна порада — забудьте про плойки, праски та інші гарячі інструменти. Волосся й так переживає достатньо. А ще не розчісуйте його без потреби. Достатньо кілька разів на день, щоб не стимулювати жирність і не травмувати зайвий раз.

Раніше ми писали про те, який аксесуар для волосся варто завжди мати у своїй сумочці.

Також ми повідомляли про важливі нюанси в трендовій процедурі для волосся, яку зараз робить майже кожна.