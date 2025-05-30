Нужно ли менять шампунь для волос летом — это важно учитывать

Девушка моет волосы. Фото: Freepik

Летом наши волосы переживают настоящий стресс: палящее солнце, жара, ветер, морская и хлорированная вода — все это не на пользу ни блеску, ни здоровому виду. И вот как только приходит лето, многие сразу же бегут покупать "летний" шампунь, потому что так надо. Но действительно ли нужно что-то менять?

Новини.LIVE даст ответ на этот вопрос.

Реклама

Читайте также:

Правда проста: если ваш шампунь хорошо справляется со своей работой, очищает, увлажняет и не вызывает дискомфорта — менять его из-за календаря точно не стоит. Не существует какого-то волшебного "летнего" шампуня. Но есть кое-что, что летом добавить в уход таки стоит.

Что поможет защитить волосы от солнца

Головной убор

Да, обычная панама или шляпа могут сделать для ваших волос больше, чем дорогие средства. Они буквально заслоняют их от вредного УФ-излучения.

Масла

Легкая капля масла (например, кокосового или арганового) перед выходом на солнце создает пленку, которая защищает пряди и не дает влаге испаряться.

Девушка расчесывает волосы. Фото: Freepik

Спреи с защитой от солнца

Они не заменят головной убор, но могут дать дополнительный щит. Просто нанесите его перед выходом из дома.

Маски для глубокого восстановления

Каждую неделю летом стоит баловать волосы питательной маской, потому что солнце и ветер истощают их быстрее, чем мы замечаем.

Еще один совет — забудьте о плойках, утюжках и других горячих инструментах. Волосы и так переживают достаточно. А еще не расчесывайте их без надобности. Достаточно несколько раз в день, чтобы не стимулировать жирность и не травмировать лишний раз.

Ранее мы писали о том, какой аксессуар для волос стоит всегда иметь в своей сумочке.

Также мы сообщали о важных нюансах в трендовой процедуре для волос, которую сейчас делает почти каждая.