Цю процедуру для волосся всі хочуть — але не всім можна

Дівчина розчісує волосся. Фото: Freepik

Новий тренд у догляді за волоссям — розпарювання. І хоча звучить це ніби щось складне, насправді процедура дуже проста й дієва. Після неї волосся стає блискучим, м’яким і слухняним. Але, як і з будь-яким б’юті-ритуалом, є нюанси.

Про це пише сайт Huffpost.

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Що це взагалі таке

Розпарювання — це коли волосся обробляється теплим вологим повітрям. Під дією пари відкриваються кутикули, і волосся краще "вбирає" корисні речовини з маски чи кондиціонера. Особливо корисно це для сухого та ламкого волосся — воно стає еластичнішим і менше січеться.

Кому підходить

Найбільше ефект помітний на волоссі з низькою пористістю. Це коли вода не одразу всотується в пасма, а лишається на поверхні. Якщо після душу ваше волосся довго сохне — це якраз воно.

Є навіть простий домашній тест: візьміть чисте сухе пасмо і киньте у склянку з водою. Якщо воно спливає — це низька пористість. Якщо одразу йде на дно — висока.

Дівчині миють волосся в салоні. Фото: Freepik

Як проходить нова процедура для волосся в салоні

Волосся миють глибоко очищуючим шампунем. Наносять маску або кондиціонер. Саджають під спеціальний апарат, який пускає вологу пару (5–60 хв залежно від потреб). Потім змивають все та укладають волосся.

Після процедури локони виглядають так, ніби ви щойно з реклами шампуню. Але ефект не вічний: у когось він триває кілька днів, у когось до двох тижнів. Усе залежить від стану волосся.

Кому краще утриматися

Якщо волосся тонке або швидко стає жирнішим — краще не ризикувати. Надлишкова волога тільки погіршить ситуацію. Також не варто розпарювати волосся, якщо є проблеми зі шкірою голови, або ви вагітні — тоді краще проконсультуватися з лікарем.

Раніше ми писали про те, як можна доглядати за волоссям у домашніх умовах.

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