Цю процедуру для волосся всі хочуть — але не всім можна

Трендова процедура для волосся — але є важливі нюанси
Новий тренд у догляді за волоссям — розпарювання. І хоча звучить це ніби щось складне, насправді процедура дуже проста й дієва. Після неї волосся стає блискучим, м’яким і слухняним. Але, як і з будь-яким б’юті-ритуалом, є нюанси.
Про це пише сайт Huffpost.
Що це взагалі таке
Розпарювання — це коли волосся обробляється теплим вологим повітрям. Під дією пари відкриваються кутикули, і волосся краще "вбирає" корисні речовини з маски чи кондиціонера. Особливо корисно це для сухого та ламкого волосся — воно стає еластичнішим і менше січеться.
Кому підходить
Найбільше ефект помітний на волоссі з низькою пористістю. Це коли вода не одразу всотується в пасма, а лишається на поверхні. Якщо після душу ваше волосся довго сохне — це якраз воно.
Є навіть простий домашній тест: візьміть чисте сухе пасмо і киньте у склянку з водою. Якщо воно спливає — це низька пористість. Якщо одразу йде на дно — висока.
Як проходить нова процедура для волосся в салоні
- Волосся миють глибоко очищуючим шампунем.
- Наносять маску або кондиціонер.
- Саджають під спеціальний апарат, який пускає вологу пару (5–60 хв залежно від потреб).
- Потім змивають все та укладають волосся.
Після процедури локони виглядають так, ніби ви щойно з реклами шампуню. Але ефект не вічний: у когось він триває кілька днів, у когось до двох тижнів. Усе залежить від стану волосся.
Кому краще утриматися
Якщо волосся тонке або швидко стає жирнішим — краще не ризикувати. Надлишкова волога тільки погіршить ситуацію. Також не варто розпарювати волосся, якщо є проблеми зі шкірою голови, або ви вагітні — тоді краще проконсультуватися з лікарем.
Раніше ми писали про те, як можна доглядати за волоссям у домашніх умовах.
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