Що станеться, якщо мити голову щодня — неочікувано

Дівчина миє волосся. Фото: Freepik

Багато хто звик мити голову щодня, вважаючи, що це гарантує чистоту й охайність волосся. Але, як зазначає докторка медичних наук, доцентка кафедри дерматології Медичної школи Ікана на горі Синай Анджела Лемб, щоденне використання шампуню може більше нашкодити, ніж допомогти.

Про це пише Webmd.

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Як часто потрібно мити волосся

Проблема полягає в тому, що шампунь не просто змиває пил і бруд. Він також видаляє природний захисний шар — шкірне сало, яке зволожує і захищає волосся. Коли ви миєте голову занадто часто, шкіра починає компенсувати втрати й виробляти більше жиру. У результаті волосся стає жирним швидше, ніж зазвичай, і створюється замкнене коло: чим частіше миєте — тим частіше потрібно мити.

Миття волосся. Фото: Freepik

Окрім цього, шампунь діє як емульгатор. Тобто він змішує жир, бруд і власні залишки, які потім можуть накопичуватися на шкірі голови та навіть закорковувати пори. Через це у деяких людей з’являються подразнення, свербіж або навіть лупа.

Ще один мінус пересушення. Разом із піною з голови змиваються натуральні олії, які підтримують еластичність і блиск волосся. Волосся втрачає природний вигляд, стає тьмяним, ламким, починає пушитися, а шкіра голови — свербіти або лущитися.

Чоловік робить масаж голови. Фото: Freepik

Що радять експерти:

якщо у вас нормальний тип волосся — оптимально мити голову раз на 2–3 дні;

якщо волосся кучеряве або шкіра голови суха — раз на тиждень цілком достатньо;

але навіть якщо здається, що волосся чисте — не варто відкладати миття надовго: перерва понад 14 днів може нашкодити.

Здоров’я волосся починається не з частоти миття, а з правильного догляду. Дайте шкірі голови дихати, не переобтяжуйте її хімією і з часом помітите, як змінюється і сам стан волосся.

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