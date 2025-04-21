Что произойдет, если мыть голову каждый день — неожиданно

Девушка моет волосы. Фото: Freepik

Многие привыкли мыть голову ежедневно, считая, что это гарантирует чистоту и опрятность волос. Но, как отмечает доктор медицинских наук, доцент кафедры дерматологии Медицинской школы Икана на горе Синай Анджела Лемб, ежедневное использование шампуня может больше навредить, чем помочь.

Об этом пишет Webmd.

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Проблема заключается в том, что шампунь не просто смывает пыль и грязь. Он также удаляет естественный защитный слой — кожное сало, которое увлажняет и защищает волосы. Когда вы моете голову слишком часто, кожа начинает компенсировать потери и начинает вырабатывать больше жира. В результате волосы жирнеют быстрее, чем обычно, и создается замкнутый круг: чем чаще моете — тем чаще нужно мыть.

Мытье волос. Фото: Freepik

Кроме этого, шампунь действует как эмульгатор. То есть он смешивает жир, грязь и собственные остатки, которые затем могут накапливаться на коже головы и даже закупоривать поры. Из-за этого у некоторых людей появляются раздражение, зуд или даже перхоть.

Еще один минус пересушивания. Вместе с пеной с головы смываются натуральные масла, которые поддерживают эластичность и блеск волос. Волосы теряют естественный вид, становятся тусклыми, ломкими, начинают пушиться, а кожа головы — зудеть или шелушиться.

Мужчина делает массаж головы. фото: Freepik

Что советуют эксперты:

если у вас нормальный тип волос — оптимально мыть голову раз в 2-3 дня;

если волосы вьющиеся или кожа головы сухая — раз в неделю вполне достаточно;

но даже если кажется, что волосы чистые — не стоит откладывать мытье надолго: перерыв более 14 дней может навредить.

Здоровье волос начинается не с частоты мытья, а с правильного ухода. Дайте коже головы дышать, не перегружайте ее химией и со временем заметите, как меняется и само состояние волос.

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