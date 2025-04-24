Мити голову двічі — новий тренд чи справжня користь для волосся

Дівчині в салоні краси миють волосся. Фото: Freepik

Кажуть, що мити голову шампунем двічі за один душ — це прямо якась магія для волосся. Перше намилювання змиває бруд, жир і залишки стайлінгу, а друге вже працює глибше, очищає по-справжньому і ще й догляд додає. Але чи це дійсно так? І головне — чи не нашкодить такий підхід волоссю?

Про це пише Real simple.

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Чи дійсно корисне для волосся подвійне миття голови

Дерматолог Анна Чакон стверджує, що подвійне миття може бути корисним для здоров'я шкіри голови. Перший етап знімає все зайве, а другий допомагає очистити волосся від коренів до кінчиків і підготувати його до кондиціонера чи маски. Звучить логічно, правда?

Але не всім це підходить. Найбільше користі від дворазового миття отримають ті, у кого:

густе або хвилясте волосся;

шкіра голови швидко жирніє;

є звичка користуватись лаком, пінкою чи іншим укладанням;

волосся рідко миють (раз на кілька днів чи тиждень);

часто відвідують басейн (хлор — ворог волосся!).

Наприклад, якщо після першого миття здається, що волосся не до кінця чисте, то другий підхід вирішує цю проблему.

Процедура миття волосся. Фото: Freepik

Але є й ті, кому краще зупинитись на одному разі:

Якщо миєте голову щодня. Якщо волосся тонке, сухе або кучеряве — воно й так може бути ламким і подвійне миття тільки погіршить ситуацію. Якщо є фарба, особливо яскравих кольорів — подвійне миття волосся прискорює її вимивання.

Простіше кажучи, немає універсального рецепта. Якщо після одного миття волосся чисте, м’яке і слухняне — цього достатньо. А якщо є відчуття, що щось залишилося — другий захід не завадить.

Раніше ми писали про те, чи не шкідливо мити волосся кожен день.

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