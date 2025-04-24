Мити голову двічі — новий тренд чи справжня користь для волосся

Чи потрібно мити голову двічі — правда, яка здивує
Кажуть, що мити голову шампунем двічі за один душ — це прямо якась магія для волосся. Перше намилювання змиває бруд, жир і залишки стайлінгу, а друге вже працює глибше, очищає по-справжньому і ще й догляд додає. Але чи це дійсно так? І головне — чи не нашкодить такий підхід волоссю?
Про це пише Real simple.
Чи дійсно корисне для волосся подвійне миття голови
Дерматолог Анна Чакон стверджує, що подвійне миття може бути корисним для здоров'я шкіри голови. Перший етап знімає все зайве, а другий допомагає очистити волосся від коренів до кінчиків і підготувати його до кондиціонера чи маски. Звучить логічно, правда?
Але не всім це підходить. Найбільше користі від дворазового миття отримають ті, у кого:
- густе або хвилясте волосся;
- шкіра голови швидко жирніє;
- є звичка користуватись лаком, пінкою чи іншим укладанням;
- волосся рідко миють (раз на кілька днів чи тиждень);
- часто відвідують басейн (хлор — ворог волосся!).
Наприклад, якщо після першого миття здається, що волосся не до кінця чисте, то другий підхід вирішує цю проблему.
Але є й ті, кому краще зупинитись на одному разі:
- Якщо миєте голову щодня.
- Якщо волосся тонке, сухе або кучеряве — воно й так може бути ламким і подвійне миття тільки погіршить ситуацію.
- Якщо є фарба, особливо яскравих кольорів — подвійне миття волосся прискорює її вимивання.
Простіше кажучи, немає універсального рецепта. Якщо після одного миття волосся чисте, м’яке і слухняне — цього достатньо. А якщо є відчуття, що щось залишилося — другий захід не завадить.
Раніше ми писали про те, чи не шкідливо мити волосся кожен день.
Також ми повідомляли про нюанси догляду за довгим волоссям.
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