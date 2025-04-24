Мыть голову дважды — новый тренд или настоящая польза для волос

Девушке в салоне красоты моют волосы. Фото: Freepik

Говорят, что мыть голову шампунем дважды за один душ — это прямо какая-то магия для волос. Первое намыливание смывает грязь, жир и остатки стайлинга, а второе уже работает глубже, очищает по-настоящему и еще и уход добавляет. Но действительно ли это так? И главное — не навредит ли такой подход волосам?

Об этом пишет Real simple.

Реклама

Читайте также:

Действительно ли полезно для волос двойное мытье головы

Дерматолог Анна Чакон утверждает, что двойное мытье может быть полезным для здоровья кожи головы. Первый этап снимает все лишнее, а второй помогает очистить волосы от корней до кончиков и подготовить их к кондиционеру или маске. Звучит логично, правда?

Но не всем это подходит. Больше всего пользы от двукратного мытья получат те, у кого:

густые или волнистые волосы;

кожа головы быстро жирнеет;

есть привычка пользоваться лаком, пенкой или иной укладкой;

волосы редко моют (раз в несколько дней или неделю);

часто посещают бассейн (хлор — враг волос!).

Например, если после первого мытья кажется, что волосы не до конца чистые, то второй подход решает эту проблему.

Процедура мытья волос. Фото: Freepik

Но есть и те, кому лучше остановиться на одном мытье:

Если моете голову ежедневно. Если волосы тонкие, сухие или вьющиеся — они и так могут быть ломкими и двойное мытье только ухудшит ситуацию. Если есть краска, особенно ярких цветов — двойное мытье волос ускоряет ее вымывание.

Проще говоря, нет универсального рецепта. Если после одного мытья волосы чистые, мягкие и послушные — этого достаточно. А если есть ощущение, что что-то осталось — второй заход не помешает.

Ранее мы писали о том, не вредно ли мыть волосы каждый день.

Также мы сообщали о нюансах ухода за длинными волосами.