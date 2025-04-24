Мыть голову дважды — новый тренд или настоящая польза для волос

Нужно ли мыть голову дважды — правда, которая удивит
Говорят, что мыть голову шампунем дважды за один душ — это прямо какая-то магия для волос. Первое намыливание смывает грязь, жир и остатки стайлинга, а второе уже работает глубже, очищает по-настоящему и еще и уход добавляет. Но действительно ли это так? И главное — не навредит ли такой подход волосам?
Об этом пишет Real simple.
Действительно ли полезно для волос двойное мытье головы
Дерматолог Анна Чакон утверждает, что двойное мытье может быть полезным для здоровья кожи головы. Первый этап снимает все лишнее, а второй помогает очистить волосы от корней до кончиков и подготовить их к кондиционеру или маске. Звучит логично, правда?
Но не всем это подходит. Больше всего пользы от двукратного мытья получат те, у кого:
- густые или волнистые волосы;
- кожа головы быстро жирнеет;
- есть привычка пользоваться лаком, пенкой или иной укладкой;
- волосы редко моют (раз в несколько дней или неделю);
- часто посещают бассейн (хлор — враг волос!).
Например, если после первого мытья кажется, что волосы не до конца чистые, то второй подход решает эту проблему.
Но есть и те, кому лучше остановиться на одном мытье:
- Если моете голову ежедневно.
- Если волосы тонкие, сухие или вьющиеся — они и так могут быть ломкими и двойное мытье только ухудшит ситуацию.
- Если есть краска, особенно ярких цветов — двойное мытье волос ускоряет ее вымывание.
Проще говоря, нет универсального рецепта. Если после одного мытья волосы чистые, мягкие и послушные — этого достаточно. А если есть ощущение, что что-то осталось — второй заход не помешает.
Ранее мы писали о том, не вредно ли мыть волосы каждый день.
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