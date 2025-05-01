Прості поради для блискучого й здорового волосся — що варто знати

Гарне волосся. Фото: Freepik

Поганий настрій через те, що волосся має тьмяний вигляд, ламається та стирчить у різні боки? Часто це не через погану генетику, а через неправильний догляд. Але все можна змінити — головне трохи уваги та любові до себе.

Новини.LIVE поділиться кількома дієвими порадами, які легко впровадити у щоденну рутину.

Реклама

Читайте також:

Догляд за волоссям у домашніх умовах

Мийте голову

Частота миття — індивідуальна справа. Якщо шкіра голови жирна, то мийте частіше, але обирайте м’який шампунь. Головне не гарячою водою, бо вона сушить шкіру та шкодить волоссю. Краще обрати воду кімнатної температури.

Не ігноруйте масаж голови

Додайте кілька хвилин до миття — зробіть легкий масаж пальцями. Це не тільки приємно, а ще й покращує кровообіг. Волосся скаже дякую і стане рости активніше.

Дівчина заплітає волосся. Фото: Freepik

Фен, плойка, праска — лише з термозахистом

Ніхто не змушує ходити з мокрою головою, але якщо вже робити укладку, то тільки з захисними засобами. Так волосся не перетвориться на солому.

Не чіпайте волосся, коли воно мокре

Мокре волосся — як тонкий папір. Розчісувати його в такому стані, як різати ножем по воді. Почекати, поки підсохне — найкраще рішення. Також не забувайте, що потрібно розчісувати волосся правильно. Не тягніть одразу від коренів. Почніть знизу і поступово підіймайтеся — так ви не порвете волосся і не створите собі зайвих проблем.

Кондиціонер

Його місце на довжині волосся й кінчиках. Нанесли, розподілили пальцями або широким гребінцем, змили прохолодною водою і все, волосся як шовк.

Дівчина наносить кондиціонер на волосся. Фото: Freepik

Маска — це не розкіш, а необхідність

Хоч раз на тиждень (взимку — краще двічі) дайте волоссю порцію турботи. Маску можна потримати 10 хвилин, але якщо є час — не поспішайте, ефект буде ще кращим.

Суть проста: волосся любить ніжність. Не потрібно мільйони на баночки — достатньо правильно мити, не знущатися з нього гарячими інструментами та іноді тішити масочкою. І результат не змусить себе чекати.

Раніше ми писали про те, що не варто робити з волоссям перед сном.

Також ми повідомляли про миття голови двічі — корисно це чи ні.