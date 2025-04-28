Вечірня звичка, що викликає випадіння волосся — не робіть цього

Дівчина з розкішним волоссям. Фото: Freepik

Випадіння волосся може початися тоді, коли зовсім цього не чекаєш і не завжди через стрес чи зміну сезонів. Є одна звичка, яка здається зовсім невинною, але насправді шкодить вашому волоссю щоночі.

В Daily Express розповіли про це детальніше.

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Мова про сон із мокрим волоссям. Експерти стверджують, що це справжній злочин проти вашої шевелюри. Волосся в цей момент слабке, немов тонка ниточка, яку легко порвати. Лягаючи спати з вологим волоссям, ви, по суті, залишаєте його без захисту.

Уся волога разом із натуральними оліями потрапляє не куди-небудь, а прямо в подушку. А подушка в цей момент стає губкою, що висмоктує життєві сили з вашого волосся. У результаті ламкість, посічені кінчики, сухість. А ще свербіж шкіри голови та тьмяність.

Мокре волосся. Фото: Freepik

І це ще не все. Волога подушка — ідеальне місце для розмноження бактерій та грибків. Так-так, вони можуть жити в подушці роками, навіть після прання. А далі — лишай, лупа, дерматит. Не надто приємна перспектива, правда?

Тому, якщо любите приймати душ перед сном, але не хочете щоранку бачити в дзеркалі "ефект кульбаби" на голові, одягайте душову шапочку. Або, якщо все ж намочили волосся, постарайтеся його висушити.

Жінка придивляється до свого волосся. Фото: Freepik

Сушити природним шляхом — найкраще. Просто дайте волоссю час висохнути самостійно. Але якщо часу катастрофічно не вистачає, беріть фен, ставте найнижчу температуру і тримайте його на відстані від голови, щоб не пересушити шкіру.

А ще є маленький б'юті-лайфхак: шовкові наволочки. Вони дозволяють волоссю ковзати, а не заплутуватися й ламатися. Ну і не забувайте про термозахист перед феном та незмивний догляд після — це як броня для волосся.

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